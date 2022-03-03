З Ірпеня і Бучі вивезли понад 1,5 тисячі жінок і дітей, з Фастівщини – ще 500

Понад півтори тисячі людей вивезли міст Буча та Ірпінь на Київщині, які нещадно обстріляли російські війська напередодні.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram, ДСНС у Київській області у Facebook

Пряма мова Кулеби: "Ірпінь та Буча – українські! З цих міст вже вивезли жінок та дітей.

У спільній співпраці обласна та місцева влади, тероборона та Укрзалізниця створили "зелений коридор" і вивезли залізницею майже півтори тисячі людей.



Ще 250 осіб змогли вивезти автобусами. Зараз їх доправляють у безпеку в західні регіони країни".

Деталі: Для тих, хто залишається жити в Ірпені та Бучі, за словами Кулеби, везуть 6 фур з продуктами харчування.

Він також додав, що їжу спробують доправити і до Гостомеля, в якому тривають бої.

Місцеві мешканці повідомляють, що 3 березня ворог обстріляв будинки у Бучі.

Росіяни обстріляли житловий квартал у Бучі pic.twitter.com/CxkZ8PWpOT — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 3, 2022

Як повідомляє ДСНС, у Фастівському районі також провели евакуацію місцевого населення з м. Боярка, сіл Жорнівка, Двінкове, Перевіз, Княжичі та Новосілки.

Загалом вивезли 500 осіб. Для цього задіяли 5 автобусів від місцевої влади. Потягом людей відправили до Києва, звідки їх перевезуть у безпечне місце.

Що було раніше: 3 березня у Бучі українські захисники витіснили ворога та підняли український прапор.

Передісторія: