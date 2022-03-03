З Ірпеня і Бучі вивезли понад 1,5 тисячі жінок і дітей, з Фастівщини – ще 500
Понад півтори тисячі людей вивезли міст Буча та Ірпінь на Київщині, які нещадно обстріляли російські війська напередодні.
Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram, ДСНС у Київській області у Facebook
Пряма мова Кулеби: "Ірпінь та Буча – українські! З цих міст вже вивезли жінок та дітей.
У спільній співпраці обласна та місцева влади, тероборона та Укрзалізниця створили "зелений коридор" і вивезли залізницею майже півтори тисячі людей.
Ще 250 осіб змогли вивезти автобусами. Зараз їх доправляють у безпеку в західні регіони країни".
Деталі: Для тих, хто залишається жити в Ірпені та Бучі, за словами Кулеби, везуть 6 фур з продуктами харчування.
Він також додав, що їжу спробують доправити і до Гостомеля, в якому тривають бої.
Місцеві мешканці повідомляють, що 3 березня ворог обстріляв будинки у Бучі.
Росіяни обстріляли житловий квартал у Бучі pic.twitter.com/CxkZ8PWpOT— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 3, 2022
Як повідомляє ДСНС, у Фастівському районі також провели евакуацію місцевого населення з м. Боярка, сіл Жорнівка, Двінкове, Перевіз, Княжичі та Новосілки.
Загалом вивезли 500 осіб. Для цього задіяли 5 автобусів від місцевої влади. Потягом людей відправили до Києва, звідки їх перевезуть у безпечне місце.
Що було раніше: 3 березня у Бучі українські захисники витіснили ворога та підняли український прапор.
Передісторія:
- 28 лютого у Бучі тривали бої – ворог не полишав спроб підійти до Києва, проте кожен наступний напад все швидше відбивали українські захисники. А місцеві жителі успішно виловлювали російських диверсантів по навколишніх лісах. Чергова спроба окупанта захопити місто Ірпінь також не принесла успіху.
- 2 березня в Ірпені під Києвом російські загарбники бомбардували і атакували житлові квартали та зруйнували багатоповерхівку.