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З Ірпеня і Бучі вивезли понад 1,5 тисячі жінок і дітей, з Фастівщини – ще 500

Ірина БалачукЧетвер, 3 березня 2022, 13:55
З Ірпеня і Бучі вивезли понад 1,5 тисячі жінок і дітей, з Фастівщини – ще 500
Евакуація. Фото ДСНС

Понад півтори тисячі людей вивезли міст Буча та Ірпінь на Київщині, які нещадно обстріляли російські війська напередодні.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram, ДСНС у Київській області у Facebook

Пряма мова Кулеби: "Ірпінь та Буча – українські!  З цих міст вже вивезли жінок та дітей.

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У спільній співпраці обласна та місцева влади, тероборона та Укрзалізниця створили "зелений коридор" і вивезли залізницею майже півтори тисячі людей.

Ще 250 осіб змогли вивезти автобусами. Зараз їх доправляють у безпеку в західні регіони країни". 

Деталі: Для тих, хто залишається жити в Ірпені та Бучі, за словами Кулеби, везуть 6 фур з продуктами харчування.

Він також додав, що їжу спробують доправити і до Гостомеля, в якому тривають бої. 

ВІДЕО ДНЯ

Місцеві мешканці повідомляють, що 3 березня ворог обстріляв будинки у Бучі.

Як повідомляє ДСНС, у Фастівському районі також провели евакуацію місцевого населення з м. Боярка, сіл Жорнівка, Двінкове, Перевіз, Княжичі та Новосілки.

Загалом вивезли 500 осіб. Для цього задіяли 5 автобусів від місцевої влади. Потягом людей відправили до Києва, звідки їх перевезуть у безпечне місце.

Що було раніше: 3 березня у Бучі українські захисники витіснили ворога та підняли український прапор.

Передісторія: 

Теми: Київська областьвійнабіженці
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