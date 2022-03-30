Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Попри офіційні заяви, окупанти всю ніч гатили по Чернігову

Мазуренко Альона Середа, 30 березня 2022, 10:19
фото: ТГ Чауса

Російські окупаційні війська вночі обстріляли Чернігів та інші міста області, попри заяви російської делегації про зменшення інтенсивності обстрілів на Київщині та Чернігівщині.

Джерело: глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Пряма мова: "Учора росіяни публічно заявили про те, що вони зменшують свої наступальні дії і активність на чернігівському та київських напрямках. Чи віримо ми в це? Звісно, ні. І ми готові до будь-якого розвитку подій. І зустрічати ворога на Чернігівщині теж, щоб ми і робимо.

"Зменшення активності" на Чернігівщині ворог продемонстрував ударами по Ніжину, у тому числі й авіа, і всю ніч гатив по Чернігову.

Знову знищені об’єкти цивільної інфраструктури, знищені бібліотеки, торгівельні центри та інші об’єкти, дуже багато будинків. Бо насправді всю ніч ворог гатив по Чернігову".

Передісторія:

  • Відразу після завершення раунду перемовин української та російської делегацій у Стамбулі 29 березня, Мединський заявив, що російська армія "кардинально скоротить" наступ на чернігівському та київському напрямках. 
  • Потім Мединський пояснив, що деескалація бойових дій російськими військами на київському та чернігівському напрямках не означає припинення вогню.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Чернігівська областьобстрілРосіявійна
Головне сьогодні

Міжнародні правозахисники отримали підтвердження воєнних злочинів окупантів

З Київщини на експертизу вивезли 410 тіл цивільних – Венедіктова

Макрон та Шольц розповіли, що думають про трагедію в Бучі

Країни Балтії відмовились від закупівель газу з РФ

Безмежний цинізм: Росія не визнає жодного вбивства цивільних у Бучі

Чернігів знищений на 70%, ворог - на відстані півтори години їзди - мер

Усі новини...
Чернігівська область
РФ відводить окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей – зведення Генштабу
Ніжин: у місті ввели посилену комендантську годину
У Чернігові загинули понад 350 осіб, у лікарнях 400 поранених – мер
Останні новини
20:26
Миколаївщина: внаслідок ракетного удару 1 загиблий, серед десятка поранених підліток 
20:26
В "Антонові" розповіли, скільки літаків знищено в Гостомелі
20:20
На Донбасі найближчим часом чекають важких боїв з росіянами – Данілов
20:10
CША анонсували нові санкції за злочини у Бучі
20:08
Харківщина: росіяни обстріляли евакуаційну колону на шляху до Балаклії, є жертви
20:00
"Все це нагадало мені апокаліпсис": історія студента, якому вдалося вибратися з Маріуполя
19:52
На Херсонщині російські окупанти викрали журналіста
19:51
Міжнародні правозахисники отримали підтвердження воєнних злочинів окупантів
19:44
Німеччина відмовила Україні у передачі БМП Marder - ЗМІ
19:32
Росіяни обстріляли Харків: більше 20 постраждалих, є загиблі
Усі новини...