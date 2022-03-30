Попри офіційні заяви, окупанти всю ніч гатили по Чернігову

Російські окупаційні війська вночі обстріляли Чернігів та інші міста області, попри заяви російської делегації про зменшення інтенсивності обстрілів на Київщині та Чернігівщині.

Джерело: глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Пряма мова: "Учора росіяни публічно заявили про те, що вони зменшують свої наступальні дії і активність на чернігівському та київських напрямках. Чи віримо ми в це? Звісно, ні. І ми готові до будь-якого розвитку подій. І зустрічати ворога на Чернігівщині теж, щоб ми і робимо.

"Зменшення активності" на Чернігівщині ворог продемонстрував ударами по Ніжину, у тому числі й авіа, і всю ніч гатив по Чернігову.

Знову знищені об’єкти цивільної інфраструктури, знищені бібліотеки, торгівельні центри та інші об’єкти, дуже багато будинків. Бо насправді всю ніч ворог гатив по Чернігову".

Передісторія:

Відразу після завершення раунду перемовин української та російської делегацій у Стамбулі 29 березня, Мединський заявив, що російська армія "кардинально скоротить" наступ на чернігівському та київському напрямках.

Потім Мединський пояснив, що деескалація бойових дій російськими військами на київському та чернігівському напрямках не означає припинення вогню.