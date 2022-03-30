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Попри офіційні заяви, окупанти всю ніч гатили по Чернігову

Альона Мазуренко Середа, 30 березня 2022, 10:19
Попри офіційні заяви, окупанти всю ніч гатили по Чернігову
фото: ТГ Чауса

Російські окупаційні війська вночі обстріляли Чернігів та інші міста області, попри заяви російської делегації про зменшення інтенсивності обстрілів на Київщині та Чернігівщині.

Джерело: глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Пряма мова: "Учора росіяни публічно заявили про те, що вони зменшують свої наступальні дії і активність на чернігівському та київських напрямках. Чи віримо ми в це? Звісно, ні. І ми готові до будь-якого розвитку подій. І зустрічати ворога на Чернігівщині теж, щоб ми і робимо.

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"Зменшення активності" на Чернігівщині ворог продемонстрував ударами по Ніжину, у тому числі й авіа, і всю ніч гатив по Чернігову.

Знову знищені об’єкти цивільної інфраструктури, знищені бібліотеки, торгівельні центри та інші об’єкти, дуже багато будинків. Бо насправді всю ніч ворог гатив по Чернігову".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Відразу після завершення раунду перемовин української та російської делегацій у Стамбулі 29 березня, Мединський заявив, що російська армія "кардинально скоротить" наступ на чернігівському та київському напрямках. 
  • Потім Мединський пояснив, що деескалація бойових дій російськими військами на київському та чернігівському напрямках не означає припинення вогню.

Теми: Чернігівська областьобстрілРосіявійна
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