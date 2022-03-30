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Несмотря на официальные заявления, оккупанты всю ночь били по Чернигову

Мазуренко Алена Среда, 30 марта 2022, 10:19
фото: ТГ Чауса

Российские оккупационные войска ночью обстреляли Чернигов и другие города области, несмотря на заявления российской делегации об уменьшении интенсивности обстрелов в Киевской и Черниговской областях.

Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Прямая речь: "Вчера россияне публично заявили о том, что они уменьшают свои наступательные действия и активность на черниговском и киевском направлениях. Верим ли мы в это? Конечно, нет. И мы готовы к любому развитию событий. И встречать врага на Черниговщине тоже, что мы и делаем.

"Уменьшение активности" на Черниговщине враг продемонстрировал ударами по Нежину, в том числе и авиа, и всю ночь бил по Чернигову.

Уничтожены объекты гражданской инфраструктуры, уничтожены библиотеки, торговые центры и другие объекты, очень много домов. Потому что всю ночь враг бил по Чернигову".

Предыстория:

  • Сразу после завершения раунда переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта Мединский заявил, что российская армия "кардинально сократит" наступление на черниговском и киевском направлениях.
  • Мединский пояснил, что деэскалация боевых действий российскими войсками на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня.

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Темы: Черниговская областьобстрелРосcиявойна
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