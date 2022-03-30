Глава Чечні Рамзан Кадиров користується в Дубаї віллою на території 5-зіркового готелю вартістю щонайменше 7 мільйонів доларів.

Джерело: розслідування УП

Деталі: Завдяки любові Кадирова і його оточення до соцмереж "Українській правді" вдалося вирахувати, де знаходиться вілла прибічника Путіна у ОАЕ.

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Лише у 2021-2022 роках Кадиров міг відвідувати Об'єднані Арабські Емірати 14 разів на своєму приватному літаку Airbus A319 вартістю близько 80 мільйонів доларів.

Його вілла розташовується на території п'ятизіркового готеля Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah на відомій насипній пальмі Дубая Джумейра.

Вілла Кадирова під номером 21 – одна з двох найбільших, має зручне усамітнене розташування.

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Кадиров постійно приймає там гостей. Зокрема, у 2017 році він фотографувався там з боксером Майком Тайсоном.

Вдвічі менші за розміром вілли можна зараз знайти у продажу вартістю близько 7 мільйонів доларів.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну джерела УП навідались на територію готеля і змогли зробити фотографії вілли Кадирова.

На меншій віллі, яка розташовується поряд, за даними співрозмовників "Української правди", постійно мешкають 3-4 чеченські охоронці Кадирова.

А за віллою Кадирова доглядає офіційний радник і представник глави Чечні в арабських та мусульманських країнах Турко Даудов.

Детальніше читайте у матеріалі УП: "Дубай – СИЛА! Вілла – ДОН! УП знайшла віллу Кадирова в Дубаї".

Редакція "Української правди" звертається до читачів з проханням допомогти у пошуку інформації про російську еліту у Дубаї. Місці, яке після початку повномасштабного вторгнення Росії, стало однією зі схованок для награбованих російських грошей та родин російських еліт.