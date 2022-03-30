Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

УП знайшла віллу Кадирова в Дубаї

Михайло Ткач, Альона Мазуренко Середа, 30 березня 2022, 11:49
УП знайшла віллу Кадирова в Дубаї
скриншот

Глава Чечні Рамзан Кадиров користується в Дубаї віллою на території 5-зіркового готелю вартістю щонайменше 7 мільйонів доларів.

Джерело: розслідування УП

Деталі: Завдяки любові Кадирова і його оточення до соцмереж "Українській правді" вдалося вирахувати, де знаходиться вілла прибічника Путіна у ОАЕ. 

Реклама:

Лише у 2021-2022 роках Кадиров міг відвідувати Об'єднані Арабські Емірати 14 разів на своєму приватному літаку Airbus A319 вартістю близько 80 мільйонів доларів. 

Його вілла розташовується на території п'ятизіркового готеля Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah на відомій насипній пальмі Дубая Джумейра.

Вілла Кадирова під номером 21 – одна з двох найбільших, має зручне усамітнене розташування.

ВІДЕО ДНЯ

Кадиров постійно приймає там гостей. Зокрема, у 2017 році він фотографувався там з боксером Майком Тайсоном.

Вдвічі менші за розміром вілли можна зараз знайти у продажу вартістю близько 7 мільйонів доларів. 

 
 
 

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну джерела УП навідались на територію готеля і змогли зробити фотографії вілли Кадирова. 

На меншій віллі, яка розташовується поряд, за даними співрозмовників "Української правди", постійно мешкають 3-4 чеченські охоронці Кадирова.

А за віллою Кадирова доглядає офіційний радник і представник глави Чечні в арабських та мусульманських країнах Турко Даудов.

 

Детальніше читайте у матеріалі УП: "Дубай – СИЛА! Вілла – ДОН! УП знайшла віллу Кадирова в Дубаї".

Редакція "Української правди" звертається до читачів з проханням допомогти у пошуку інформації про російську еліту у Дубаї. Місці, яке після початку повномасштабного вторгнення Росії, стало однією зі схованок для награбованих російських грошей та родин російських еліт. 

Теми: КадировОАЕРосіяЧечня
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Кадиров
США ввели санкції щодо матері Кадирова та директора "Артеку"
Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану
Британська розвідка розповіла, як Кадиров доводить свою лояльність Путіну
Останні новини
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
Усі новини...
Реклама: