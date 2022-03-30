Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

УП нашла виллу Кадырова в Дубае

Михаил Ткач, Алена МазуренкоСреда, 30 марта 2022, 11:49
УП нашла виллу Кадырова в Дубае
скриншот

Глава Чечни Рамзан Кадыров пользуется в Дубае виллой на территории 5-звездочного отеля стоимостью по меньшей мере 7 миллионов долларов.

Источник: расследование УП

Детали: Благодаря любви Кадырова и его окружения к соцсетям "Украинской правде" удалось вычислить, где находится вилла сторонника Путина в ОАЭ.

Реклама:

Только в 2021-2022 годах Кадыров мог посещать Объединенные Арабские Эмираты 14 раз на своем частном самолете Airbus A319 стоимостью около 80 миллионов долларов.

Его вилла располагается на территории пятизвездочного отеля Zabeel Saray Royal Residences в Palm Jumeirah на известной насыпной пальме Дубая Джумейра.

Вилла Кадырова под номером 21 – одна из двух самых больших, имеет удобное уединенное расположение.

ВИДЕО ДНЯ

Кадыров постоянно принимает там гостей. В частности, в 2017 году он фотографировался там с боксером Майком Тайсоном.

Вдвое меньше по размеру виллы можно сейчас найти в продаже стоимостью около 7 миллионов долларов.

 
 
 

После полномасштабного вторжения России в Украину источники УП посетили территорию гостиницы и смогли сделать фотографии виллы Кадырова.

На меньшей вилле, которая располагается рядом, по данным собеседников "Украинской правды", постоянно проживают 3-4 чеченских охранника Кадырова.

А за виллой Кадырова ухаживает официальный советник и представитель главы Чечни в арабских и мусульманских странах Турко Даудов.

 

Подробнее читайте в материале УП: "Дубай – СИЛА! Вилла – ДОН! УП нашла виллу Кадырова в Дубае".

Редакция Украинской правды обращается к читателям с просьбой помочь в поиске информации о российской элите в Дубае. Места, которое после начала полномасштабного вторжения России, стало одним из тайников для награбленных российских денег и семей российских элит.

Темы: КадыровОАЭРосcияЧечня
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Кадыров
США ввели санкции в отношении матери Кадырова и директора "Артека"
Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана
Британская разведка рассказала, как Кадыров доказывает свою лояльность Путину
Последние новости
11:13
На участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их перекроют – заместитель Кличко
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
Все новости...
Реклама: