Глава Чечни Рамзан Кадыров пользуется в Дубае виллой на территории 5-звездочного отеля стоимостью по меньшей мере 7 миллионов долларов.

Источник: расследование УП

Детали: Благодаря любви Кадырова и его окружения к соцсетям "Украинской правде" удалось вычислить, где находится вилла сторонника Путина в ОАЭ.

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Только в 2021-2022 годах Кадыров мог посещать Объединенные Арабские Эмираты 14 раз на своем частном самолете Airbus A319 стоимостью около 80 миллионов долларов.

Его вилла располагается на территории пятизвездочного отеля Zabeel Saray Royal Residences в Palm Jumeirah на известной насыпной пальме Дубая Джумейра.

Вилла Кадырова под номером 21 – одна из двух самых больших, имеет удобное уединенное расположение.

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Кадыров постоянно принимает там гостей. В частности, в 2017 году он фотографировался там с боксером Майком Тайсоном.

Вдвое меньше по размеру виллы можно сейчас найти в продаже стоимостью около 7 миллионов долларов.

После полномасштабного вторжения России в Украину источники УП посетили территорию гостиницы и смогли сделать фотографии виллы Кадырова.

На меньшей вилле, которая располагается рядом, по данным собеседников "Украинской правды", постоянно проживают 3-4 чеченских охранника Кадырова.

А за виллой Кадырова ухаживает официальный советник и представитель главы Чечни в арабских и мусульманских странах Турко Даудов.

Подробнее читайте в материале УП: "Дубай – СИЛА! Вилла – ДОН! УП нашла виллу Кадырова в Дубае".

Редакция Украинской правды обращается к читателям с просьбой помочь в поиске информации о российской элите в Дубае. Места, которое после начала полномасштабного вторжения России, стало одним из тайников для награбленных российских денег и семей российских элит.