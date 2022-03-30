Дружина окупанта-мародера просить привезти з України ноутбук і костюм – перехоплені розмови

Російський загарбник у телефонній розмові з дружиною похвалився, що накрав для неї з українського будинку "косметики, кросівки фірмові і якісних футболок", дружина окупанта попросила ноутбук і спортивний костюм.

Джерело: СБУ, яка публікує перехоплені розмови російських загарбників

Деталі: Окупант розповів, що мешканці дому, який він грабував, жили дуже гарно – ремонт у них красивий, речі всі якісні, вони пили вітаміни "дорогі", і навіть мали сауну, у якій окупанти "паряться вже другий день".

Далі приводимо діалог окупанта Андрія з його дружиною:

Загарбник Андрій: "Я тут маленько подукрал косметики вам немножко. Там пробники, правда".

Дружина окупанта: "Ну и ладно – это привет из Украины будет. Че, нормально. Ну какой русский человек не сопрет ниче".

Загарбник Андрій: "Кроссовки потом женские, ну они NB, они фирменные, тут все такое. 38 размер. Они вообще классные. Тут все качественное, вся одежда".

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Дружина окупанта: "Да там, наверное, все мальчишки набрали".

Загарбник Андрій: "Да тут все сумками тащат, была бы меня возможность – я бы и ноутбук забрал, но можно маленько спалиться".

Дружина окупанта: "А так представь, Софья пойдет учиться – ей ноутбук то тоже нужен, бл*дь".

Загарбник Андрій: "Ну, тут спортивная семья такая живет, я витаминов набрал дорогих, новые футбольные майки и хоккейные".

Дружина окупанта: "Ну, это понятно – витаминов вам набрал. Ну, набирай, набирай все, Андрей, че можешь бери, все равно футболки всегда нужны".

Загарбник Андрій: "Шорты еще взял. Тут вещи качественные, конечно. Я офигел, когда зашел в комнату".

Дружина окупанта: "Прикинь, как они жили – да? И как мы живем. Вот за это и бьются. Они говорят: "Мы нормально жили, это вы сюда пришли".

Загарбник Андрій: "Дом, ремонт офигенный просто. Камнем обложено, мебель плетеная вся. Мы тут второй день в сауне паримся".

Дружина окупанта: "Ох, нифига себе. А спортивных костюмов там не было? Надо было тебе взять спортивный костюм какой-нибудь красивый".