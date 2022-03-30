Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дружина окупанта-мародера просить привезти з України ноутбук і костюм – перехоплені розмови

Ірина БалачукСереда, 30 березня 2022, 11:52

Російський загарбник у телефонній розмові з дружиною похвалився, що накрав для неї з українського будинку "косметики, кросівки фірмові і якісних футболок", дружина окупанта попросила ноутбук і спортивний костюм.

Джерело: СБУ, яка публікує перехоплені розмови російських загарбників

Деталі: Окупант розповів, що мешканці дому, який він грабував, жили дуже гарно – ремонт у них красивий, речі всі якісні, вони пили вітаміни "дорогі", і навіть мали сауну, у якій окупанти "паряться вже другий день".

Реклама:

Далі приводимо діалог окупанта Андрія з його дружиною:

Загарбник Андрій: "Я тут маленько подукрал косметики вам немножко. Там пробники, правда".

Дружина окупанта: "Ну и ладно – это привет из Украины будет. Че, нормально. Ну какой русский человек не сопрет ниче".

ВІДЕО ДНЯ

Загарбник Андрій: "Кроссовки потом женские, ну они NB, они фирменные, тут все такое. 38 размер. Они вообще классные. Тут все качественное, вся одежда".  

Дружина окупанта: "Да там, наверное, все мальчишки набрали".  

Загарбник Андрій: "Да тут все сумками тащат, была бы меня возможность – я бы и ноутбук забрал, но можно маленько спалиться".  

Дружина окупанта: "А так представь, Софья пойдет учиться – ей ноутбук то тоже нужен, бл*дь".

Загарбник Андрій: "Ну, тут спортивная семья такая живет, я витаминов набрал дорогих, новые футбольные майки и хоккейные".

Дружина окупанта: "Ну, это понятно – витаминов вам набрал. Ну, набирай, набирай все, Андрей, че можешь бери, все равно футболки всегда нужны".

Загарбник Андрій: "Шорты еще взял. Тут вещи качественные, конечно. Я офигел, когда зашел в комнату".

Дружина окупанта: "Прикинь, как они жили – да? И как мы живем. Вот за это и бьются. Они говорят: "Мы нормально жили, это вы сюда пришли".

Загарбник Андрій: "Дом, ремонт офигенный просто. Камнем обложено, мебель плетеная вся. Мы тут второй день в сауне паримся".  

Дружина окупанта: "Ох, нифига себе. А спортивных костюмов там не было? Надо было тебе взять спортивный костюм какой-нибудь красивый".  

Теми: Росіявійнамародерство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Британська розвідка: Росія змушена посилювати ППО на аеродромах після останньої атаки дронів
Мер Москви заявив про збиття БпЛА у Підмосков’ї
Пірати ХХІ століття. Що собою являє Чорноморський флот Росії та що від нього чекати
Останні новини
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
Усі новини...
Реклама: