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Жена оккупанта-мародера просит привезти из Украины ноутбук и костюм – перехваченные разговоры

Ирина БалачукСреда, 30 марта 2022, 11:52

Российский захватчик в телефонном разговоре с женой похвастался, что наворовал для нее из украинского дома "косметики, кроссовки фирменные и качественных футболок", жена оккупанта попросила ноутбук и спортивный костюм.

Источник: СБУ, публикующая перехваченные разговоры российских захватчиков

Детали: Оккупант рассказал, что жильцы дома, который он грабил, жили очень хорошо – ремонт у них красивый, все вещи качественные, они пили витамины "дорогие", и даже имели сауну, в которой оккупанты "парятся уже второй день".

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Далее приводим диалог оккупанта Андрея с его супругой:

Захватчик Андрей: "Я тут маленько подукрал косметики вам немножко. Там пробники, правда".

Жена оккупанта: "Ну и ладно – это привет из Украины будет. Че, нормально. Ну какой русский человек не сопрет ниче".

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Захватчик Андрей: "Кроссовки потом женские, ну они NB, они фирменные, тут все такое. 38 размер. Они вообще классные. Тут все качественное, вся одежда".  

Жена оккупанта: "Да там, наверное, все мальчишки набрали".  

Захватчик Андрей: "Да тут все сумками тащат, была бы меня возможность – я бы и ноутбук забрал, но можно маленько спалиться".  

Жена оккупанта: "А так представь, Софья пойдет учиться – ей ноутбук то тоже нужен, бл*дь".

Захватчик Андрей: "Ну, тут спортивная семья такая живет, я витаминов набрал дорогих, новые футбольные майки и хоккейные".

Жена оккупанта: "Ну, это понятно – витаминов вам набрал. Ну, набирай, набирай все, Андрей, че можешь бери, все равно футболки всегда нужны".

Захватчик Андрей: "Шорты еще взял. Тут вещи качественные, конечно. Я офигел, когда зашел в комнату".

Жена оккупанта: "Прикинь, как они жили – да? И как мы живем. Вот за это и бьются. Они говорят: "Мы нормально жили, это вы сюда пришли".

Захватчик Андрей: "Дом, ремонт офигенный просто. Камнем обложено, мебель плетеная вся. Мы тут второй день в сауне паримся".  

Жена оккупанта: "Ох, нифига себе. А спортивных костюмов там не было? Надо было тебе взять спортивный костюм какой-нибудь красивый".  

Темы: Росcиявойнамародерство
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