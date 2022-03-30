Евакуація на Луганщині: автобус із Лисичанська потрапив під обстріл

Під час чергової евакуації жителів Лисичанська 30 березня автобус потрапив під обстріл росіян.

Джерело: глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Деталі: На щастя, постраждалих немає. Загалом упродовж дня з цього міста врятовано 260 осіб.

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Також із Рубіжного евакуйовані 25 людей, із Сєвєродонецька – 73, із Кремінної – 58, з Попасної – 13.

Набагато більше було бажаючих вибратися із Попасної. Однак автобус не зміг повернутися за іншими, тому що у цей час по місту росіяни завдали авіаудару.

Пряма мова: "Наразі в потязі перебувають 376 евакуйованих. Інші вже на залізничних вокзалах Донеччини".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Вранці 30 березня на Луганщині росіяни обстріляли Сєверодонецьк, Рубіжне, Попасну, Кремінну та Лисичанськ, у Лисичанську є жертви.