Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Евакуація на Луганщині: автобус із Лисичанська потрапив під обстріл

Валентина РоманенкоСереда, 30 березня 2022, 15:37

Під час чергової евакуації жителів Лисичанська 30 березня автобус потрапив під обстріл росіян.

Джерело: глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Деталі: На щастя, постраждалих немає. Загалом упродовж дня з цього міста врятовано 260 осіб.

Також із Рубіжного евакуйовані 25 людей, із Сєвєродонецька – 73, із Кремінної – 58, з Попасної – 13.

Набагато більше було бажаючих вибратися із Попасної. Однак автобус не зміг повернутися за іншими, тому що у цей час по місту росіяни завдали авіаудару.

Пряма мова: "Наразі в потязі перебувають 376 евакуйованих. Інші вже на залізничних вокзалах Донеччини".

Що передувало: Вранці 30 березня на Луганщині росіяни обстріляли Сєверодонецьк, Рубіжне, Попасну, Кремінну та Лисичанськ, у Лисичанську є жертви.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Луганська областьвійна
Головне сьогодні

Після розголосу про звірства РФ у Бучі росіяни самі скликають Радбез ООН

оновленоУ Тернополі пролунав вибух

ВІДЕОЗеленський запросив Меркель і Саркозі в Бучу, щоби побачити наслідки їхньої співпраці з Путіним

На Донбасі найближчим часом чекають важких боїв з росіянами – Данілов

Міжнародні правозахисники отримали підтвердження воєнних злочинів окупантів

З Київщини на експертизу вивезли 410 тіл цивільних – Венедіктова

Усі новини...
Луганська область
Лисичанськ: росіяни поранили родину, двоє дітей у важкому стані
Обстріл Лисичанська: під завалами знайшли загиблого, триває рятувальна операція
Луганщина: Окупанти накрили вогнем Лисичанськ, є жертви
Останні новини
23:54
Відмова від російського газу та продовження "рублевого" шантажу: економічні підсумки
23:36
Молдова оголошує день жалоби за загиблими в Україні
22:56
Після розголосу про звірства РФ у Бучі росіяни самі скликають Радбез ООН
22:53
оновленоУ Тернополі пролунав вибух
22:43
Обстріл Слобідського району Харкова: 7 загиблих, 34 поранених
22:40
Від російських окупантів звільнили три села, важливих для деблокади Чернігова
22:35
В уряді Німеччини закликали обговорити ембарго на російський газ
22:32
Депутат "Слуги народу" виїхав за кордон: у партії кажуть, що з гуманітарною місією
22:30
Сили ООС у неділю знищили 43 військових автомобіля РФ і міномет
22:23
Гумкоридорами в неділю евакуювали майже 2700 людей
Усі новини...