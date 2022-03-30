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Эвакуация в Луганской области: автобус из Лисичанска попал под обстрел

Валентина РоманенкоСреда, 30 марта 2022, 15:37
Эвакуация в Луганской области: автобус из Лисичанска попал под обстрел

Во время очередной эвакуации жителей Лисичанска 30 марта автобус попал под обстрел россиян.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Детали: К счастью, пострадавших нет. Всего за день из этого города спасены 260 человек.

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Также из Рубежного эвакуированы 25 человек, из Северодонецка – 73, из Кременной – 58, из Попасной – 13.

Гораздо больше было желающих выбраться из Попасной. Однако автобус не смог вернуться за другими, потому что в это время по городу россияне нанесли авиаудар.

Прямая речь: "В настоящее время в поезде находятся 376 эвакуированных. Остальные уже на железнодорожных вокзалах Донецкой области".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Утром 30 марта в Луганской области россияне обстреляли Северодонецк, Рубежное, Попасную, Кременную и Лисичанск, в Лисичанске есть жертвы.

Темы: Луганская областьвойна
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