Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Эвакуация в Луганской области: автобус из Лисичанска попал под обстрел

Валентина РоманенкоСреда, 30 марта 2022, 15:37

Во время очередной эвакуации жителей Лисичанска 30 марта автобус попал под обстрел россиян.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Детали: К счастью, пострадавших нет. Всего за день из этого города спасены 260 человек.

Также из Рубежного эвакуированы 25 человек, из Северодонецка – 73, из Кременной – 58, из Попасной – 13.

Гораздо больше было желающих выбраться из Попасной. Однако автобус не смог вернуться за другими, потому что в это время по городу россияне нанесли авиаудар.

Прямая речь: "В настоящее время в поезде находятся 376 эвакуированных. Остальные уже на железнодорожных вокзалах Донецкой области".

Что предшествовало: Утром 30 марта в Луганской области россияне обстреляли Северодонецк, Рубежное, Попасную, Кременную и Лисичанск, в Лисичанске есть жертвы.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Луганская областьвойна
Главное сегодня

После огласки о зверствах РФ в Буче россияне сами созывают Совбез ООН

обновленоВ Тернополе раздался взрыв

ВИДЕОЗеленский пригласил Меркель и Саркози в Бучу, чтобы увидеть последствия их сотрудничества с Путиным

На Донбассе в ближайшее время ждут тяжелых боев с россиянами – Данилов

Международные правозащитники получили подтверждение военных преступлений оккупантов

С Киевщины на экспертизу вывезли 410 тел гражданских – Венедиктова

Все новости...
Луганская область
Лисичанск: россияне ранили семью, двое детей в тяжелом состоянии
Обстрел Лисичанска: под завалами найден погибший, идет спасательная операция
Луганщина: Оккупанты накрыли огнем Лисичанск, есть жертвы
Последние новости
23:54
Отказ от российского газа и продолжение "рублевого" шантажа: экономические итоги
23:36
Молдова объявляет день траура по погибшим в Украине
22:56
После огласки о зверствах РФ в Буче россияне сами созывают Совбез ООН
22:53
обновленоВ Тернополе раздался взрыв
22:43
Обстрел Слободского района Харькова: 7 погибших, 34 раненых
22:40
От российских оккупантов освободили три села, важных для деблокады Чернигова
22:35
В правительстве Германии призвали обсудить эмбарго на российский газ
22:32
Депутат "Слуги народа" уехал за границу: в партии говорят, что с гуманитарной миссией
22:30
Силы ООС в воскресенье уничтожили 43 военных автомобиля РФ и миномет
22:23
По гумкоридорам в воскресенье эвакуировали около 2700 человек
Все новости...