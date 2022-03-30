Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Голой Пристани Херсонской области оккупанты похитили 7 человек, кроме мэра

Денис КарловскийСреда, 30 марта 2022, 16:51
фото иллюстративное getty images

Российские военные похитили в Голой Пристане 8 человек, в том числе несколько представителей органов местной власти.

Источник: Суспільне

Дословно: "В общей сложности, на территории общины похитили восемь человек. Среди них – мэр Голой Пристаны Александр Бабич, староста Старой Збурьевки Виктор Маруняк, граждане Короп, Дворный, Кононов, Сапожник, Торопов и Пащенко. Сергей Пащенко – последний, кто пропал, на территории Старой Збурьевки".

Детали: В то же время представитель местных властей отметила, что на территории города оккупационных войск РФ нет. Коммунальные, медицинские и образовательные учреждения работают.

Предыстория:

  • О похищении мэра Голой Пристани Бабича стало известно накануне 29 марта.
  • Жители Голой Пристани выходили на протесты против российской оккупации и митинговали с украинскими флагами.

Темы: Херсонская областьоккупацияпленныеместная власть
Главное сегодня

обновленоВ Тернополе раздался взрыв, мэр заявил о ракетном обстреле

Эпифаний заявил, что Кирилл встал на сторону антихриста

После огласки о зверствах РФ в Буче россияне сами созывают Совбез ООН

Жителей Донбасса призывают выехать из-за возможной эскалации

ВИДЕОЗеленский пригласил Меркель и Саркози в Бучу, чтобы увидеть последствия их сотрудничества с Путиным

На Донбассе в ближайшее время ждут тяжелых боев с россиянами – Данилов

Все новости...
Херсонская область
В Херсонской области похитили еще одного мэра города
Херсонщина: россияне похитили жителя Каховки
Трофеи ВСУ в Херсонской области: два танка и зенитная установка врага
Последние новости
00:52
Генштаб: В Белгород из Беларуси перебрасывают российских десантников
00:31
ВСУ уничтожили 5 воздушных целей РФ и заставили самолет-ретранслятор сесть в Ростове
00:25
Мариуполь наверняка является ключевой целью РФ – британская разведка
00:18
обновленоВ Тернополе раздался взрыв, мэр заявил о ракетном обстреле
00:16
Орбан побеждает на выборах в Венгрии со значительным преимуществом
00:10
Эпифаний заявил, что Кирилл встал на сторону антихриста
23:54
Отказ от российского газа и продолжение "рублевого" шантажа: экономические итоги
23:36
Молдова объявляет день траура по погибшим в Украине
22:56
После огласки о зверствах РФ в Буче россияне сами созывают Совбез ООН
22:43
Обстрел Слободского района Харькова: 7 погибших, 34 раненых
Все новости...