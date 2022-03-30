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В Голой Пристани Херсонской области оккупанты похитили 7 человек, кроме мэра

Денис КарловскийСреда, 30 марта 2022, 16:51
В Голой Пристани Херсонской области оккупанты похитили 7 человек, кроме мэра
фото иллюстративное getty images

Российские военные похитили в Голой Пристане 8 человек, в том числе несколько представителей органов местной власти.

Источник: Суспільне

Дословно: "В общей сложности, на территории общины похитили восемь человек. Среди них – мэр Голой Пристаны Александр Бабич, староста Старой Збурьевки Виктор Маруняк, граждане Короп, Дворный, Кононов, Сапожник, Торопов и Пащенко. Сергей Пащенко – последний, кто пропал, на территории Старой Збурьевки".

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Детали: В то же время представитель местных властей отметила, что на территории города оккупационных войск РФ нет. Коммунальные, медицинские и образовательные учреждения работают.

Предыстория:

  • О похищении мэра Голой Пристани Бабича стало известно накануне 29 марта.
  • Жители Голой Пристани выходили на протесты против российской оккупации и митинговали с украинскими флагами.

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Темы: Херсонская областьоккупацияпленныеместная власть
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