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Українські ППО збили три російських винищувачі на Харківщині

Денис КарловськийСереда, 30 березня 2022, 18:56
Українські ППО збили три російських винищувачі на Харківщині
Фото ілюстративне getty images

Упродовж 30 березня зенітно-ракетні комплекси ЗСУ знищили три ворожі винищувачі та безпілотний літальний апарат на Слобожанському напрямку.

Джерело: повітряне командування "Схід"

Дослівно: "Сьогодні розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил на Слобожанському напрямку уражено одразу три літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники, та один БПЛА".

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Що було раніше: Станом на 30 березня українські захисники знищили вже 135 літаків, 133 гелікоптери та  91 оперативно-тактичний БПЛА російських окупантів.

Теми: РосіявійнаХарківська областьбойові дії
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