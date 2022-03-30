Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Українські ППО збили три російських винищувачі на Харківщині

Денис КарловськийСереда, 30 березня 2022, 18:56
Фото ілюстративне getty images

Упродовж 30 березня зенітно-ракетні комплекси ЗСУ знищили три ворожі винищувачі та безпілотний літальний апарат на Слобожанському напрямку.

Джерело: повітряне командування "Схід"

Дослівно: "Сьогодні розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил на Слобожанському напрямку уражено одразу три літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники, та один БПЛА".

Що було раніше: Станом на 30 березня українські захисники знищили вже 135 літаків, 133 гелікоптери та  91 оперативно-тактичний БПЛА російських окупантів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіявійнаХарківська областьбойові дії
Головне сьогодні

оновленоУ Тернополі пролунав вибух, мер заявив про ракетний обстріл

Епіфаній заявив, що Кирил став на бік антихриста

Після розголосу про звірства РФ у Бучі росіяни самі скликають Радбез ООН

Мешканців Донеччини закликають виїхати через можливу ескалацію

ВІДЕОЗеленський запросив Меркель і Саркозі в Бучу, щоби побачити наслідки їхньої співпраці з Путіним

На Донбасі найближчим часом чекають важких боїв з росіянами – Данілов

Усі новини...
Росія
Генштаб: Білорусь поводиться як країна-агресор у відносинах з Україною
Росія ховає бійців сотнями і має проблеми з військовою технікою – зведення ЗСУ
Данілов розповів, куди РФ перекидає підрозділи з Київщини й Чернігівщини
Останні новини
01:53
фотоКомандування Сил спецоперацій: Росіяни покинули в Україні ЗРК "Бук"
01:18
Сумщина: Росіяни почали виходити з області
01:11
Президент Вучич виграє вибори у Сербії –екзит-пол
00:52
Генштаб: До Бєлгорода з Білорусі перекидають російських десантників
00:31
ЗСУ знищили 5 повітряних цілей РФ і змусили літак-ретранслятор сісти в Ростові
00:25
Маріуполь напевно є ключовою метою РФ – британська розвідка
00:18
оновленоУ Тернополі пролунав вибух, мер заявив про ракетний обстріл
00:16
Орбан перемагає на виборах в Угорщини зі значною перевагою
00:10
Епіфаній заявив, що Кирил став на бік антихриста
23:54
Відмова від російського газу та продовження "рублевого" шантажу: економічні підсумки
Усі новини...