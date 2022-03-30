Українські ППО збили три російських винищувачі на Харківщині

Упродовж 30 березня зенітно-ракетні комплекси ЗСУ знищили три ворожі винищувачі та безпілотний літальний апарат на Слобожанському напрямку.

Джерело: повітряне командування "Схід"

Дослівно: "Сьогодні розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил на Слобожанському напрямку уражено одразу три літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники, та один БПЛА".

Що було раніше: Станом на 30 березня українські захисники знищили вже 135 літаків, 133 гелікоптери та 91 оперативно-тактичний БПЛА російських окупантів.