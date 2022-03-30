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Украинские ПВО сбили три российских истребителя в Харьковской области

Денис КарловскийСреда, 30 марта 2022, 18:56

В течение 30 марта зенитно-ракетные комплексы ВСУ уничтожили три вражеских истребителя и беспилотный летательный аппарат на Слобожанском направлении.

Источник: воздушное командование "Восток"

Дословно: "Сегодня расчетами зенитных ракетных комплексов Воздушных Сил на Слобожанском направлении поражены сразу три самолета, предварительно истребители-бомбардировщики, и один БПЛА".

Что было раньше: По состоянию на 30 марта украинские защитники уничтожили уже 135 самолетов, 133 вертолета и 91 оперативно-тактический БПЛА российских оккупантов.

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Темы: РосcиявойнаХарьковская областьбоевые действия
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