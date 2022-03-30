Під руїнами будівлі Миколаївської ОДА виявили ще трьох загиблих

Ще трьох загиблих виявили рятувальники під час розбору завалів будівлі Миколаївської облдержадміністрації. Таким чином, кількість жертв збільшилася до 15 осіб.

Джерело: Голова Миколаївської ОДА/ОВА Віталій Кім у Telegram.

Дослівно: "Продовжується рятувальна операція у нас. Вже 15 людей. Хочу висловити співчуття всім сім'ям. Ніхто не залишиться віч-на-віч із бідою. У будь-якому випадку ми забезпечимо всі компенсації від держави і від нас. Цей удар був більшою мірою по наших людей, по нашій сім'ї, на будівлю байдуже взагалі.

34 дні всі ходили на роботу, рахуйте, як на війні. Виконували свій обов'язок, як герої. Нічим не відрізняється ця робота від МНС, від швидких, від лікарів".

Що передувало: 29 березня близько 08:45 у Миколаєві внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної секції будівлі ОДА з 9 по 1 поверхи, без послідуючого горіння.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім акцентував увагу на тому, що окупанти вдарили тоді, коли люди з ОДА вийшли на роботу.

Раніше повідомлялося про 12 загиблих та 35 поранених.