Під руїнами будівлі Миколаївської ОДА виявили ще трьох загиблих

Ще трьох загиблих виявили рятувальники під час розбору завалів будівлі Миколаївської облдержадміністрації. Таким чином, кількість жертв збільшилася до 15 осіб.

Джерело: Голова Миколаївської ОДА/ОВА Віталій Кім у Telegram.

Дослівно: "Продовжується рятувальна операція у нас. Вже 15 людей. Хочу висловити співчуття всім сім'ям. Ніхто не залишиться віч-на-віч із бідою. У будь-якому випадку ми забезпечимо всі компенсації від держави і від нас. Цей удар був більшою мірою по наших людей, по нашій сім'ї, на будівлю байдуже взагалі.

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34 дні всі ходили на роботу, рахуйте, як на війні. Виконували свій обов'язок, як герої. Нічим не відрізняється ця робота від МНС, від швидких, від лікарів".

Що передувало: 29 березня близько 08:45 у Миколаєві внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної секції будівлі ОДА з 9 по 1 поверхи, без послідуючого горіння.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім акцентував увагу на тому, що окупанти вдарили тоді, коли люди з ОДА вийшли на роботу.

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Раніше повідомлялося про 12 загиблих та 35 поранених.