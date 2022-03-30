Под руинами здания Николаевской ОГА обнаружили еще трех погибших

Еще трех погибших нашли спасатели во время разбора завалов здания Николаевской облгосадминистрации. Таким образом количество жертв увеличилось до 15 человек.

Источник: Глава Николаевской ОГА/ОВА Виталий Ким в Telegram.

Дословно: "Продолжается спасательная операция у нас. Уже 15 человек. Хочу выразить соболезнования всем семьям. Никто не останется один на один с бедой. В любом случае мы обеспечим все компенсации от государства и от нас. Этот удар был в большей степени по нашим людям, по нашей семье, на здание поф*гу вообще.

34 дня все ходили на работу считайте, как на войне. Выполняли свой долг, как герои. Ничем не отличается эта работа от МЧС, от скорых, от докторов".

Что предшествовало: 29 марта около 08:45 в Николаеве в результате обстрела и попадания в девятиэтажное административное здание произошло разрушение центральной секции здания ОГА с 9 по 1 этажа, без последующего горения.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким акцентировал внимание на том, что оккупанты ударили тогда, когда люди из ОГА вышли на работу.

Ранее сообщалось о 12 погибших и 33 раненых.