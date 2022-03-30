За добу 30 березня з місць бойових дій евакуювали 1530 людей
Середа, 30 березня 2022, 21:12
Через гуманітарні коридори українська влада зуміла евакуювати з місць ведення активних бойових дій 1530 людей, зокрема 812 маріупольців.
Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук
Деталі: Упродовж 30 березня евакуювали 812 маріупольців із Бердянська та 718 мешканців Запорізької області з інших населених пунктів. Зокрема, це мешканці Бердянська, Мелітополя, Пологів, Оріхова, Гуляйполя, Василівки та Енергодара.
Реклама:
Водночас, попри домовленості, російські окупанти й надалі блокують автобуси для евакуації людей та гуманітарні конвої з допомогою.
Передісторія:
- На 30 березня українська влада домовилася про "зелені коридори" з Бердянська для евакуації маріупольців, які зуміли дістатися міста, Мелітополя та власним транспортом з Енергодара.
- Увечері стало відомо, що російські окупанти не випустили людей на власному автотранспорті з Енергодара.
ВІДЕО ДНЯ