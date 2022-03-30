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За добу 30 березня з місць бойових дій евакуювали 1530 людей

Денис КарловськийСереда, 30 березня 2022, 21:12
Фото ілюстративне: getty images

Через гуманітарні коридори українська влада зуміла евакуювати з місць ведення активних бойових дій 1530 людей, зокрема 812 маріупольців. 

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук

Деталі: Упродовж 30 березня евакуювали 812 маріупольців із Бердянська та 718 мешканців Запорізької області з інших населених пунктів. Зокрема, це мешканці Бердянська, Мелітополя, Пологів, Оріхова, Гуляйполя, Василівки та Енергодара. 

Водночас, попри домовленості, російські окупанти й надалі блокують автобуси для евакуації людей та гуманітарні конвої з допомогою.

Передісторія: 

  • На 30 березня українська влада домовилася про "зелені коридори" з Бердянська для евакуації маріупольців, які зуміли дістатися міста, Мелітополя та власним транспортом з Енергодара.
  • Увечері стало відомо, що російські окупанти не випустили людей на власному автотранспорті з Енергодара.

Теми: евакуаціягуманітаркаМаріупольМелітополь
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