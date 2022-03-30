За сутки 30 марта с мест боевых действий эвакуировали 1530 человек

Через гуманитарные коридоры украинские власти сумели эвакуировать из мест ведения активных боевых действий 1530 человек, в том числе 812 мариупольцев.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, вице-премьер-министр Ирина Верещук

Детали: По данным Тимошенко, в течение 30 марта эвакуировали 812 мариупольцев из Бердянска и 718 жителей Запорожской области из других населенных пунктов. В частности, это жители Бердянска, Мелитополя, Родов, Орехова, Гуляйполя, Васильевки и Энергодара.

В то же время, несмотря на договоренности, российские оккупанты и дальше блокируют автобусы для эвакуации людей и гуманитарные конвои с помощью.

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