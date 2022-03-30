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Білоруські ЗМІ: До центру радіаційної медицини регулярно привозять солдатів РФ

Середа, 30 березня 2022, 21:30

У білоруський Республіканський науково-практичний центр радіаційної медицини та екології людини регулярно привозять російських солдатів.

Джерело: Беларускі Гаюн.

Дослівно: "Гомель, приїхали близько 7 медичних ПАЗів до Республіканського науково-практичного центру радіаційної медицини та екології людини. По фотографії видно, що у машинах видно людей. Зазначимо, що до цього центру на регулярній основі привозять російських солдатів".

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Що важливо: У "Енергоатомі" повідомили, що російські загарбники зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення у Чорнобильській зоні відчуження.

26 березня Міндовкілля повідомило, що у зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС виявлено 31 осередок пожеж на загальній площі 10 111 га, підвищується радіоактивне забруднення.

Теми: РосіяЧАЕСмедицинаБілорусь
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