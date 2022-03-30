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Беларусские СМИ: В центр радиационной медицины регулярно привозят солдат РФ

Среда, 30 марта 2022, 21:30

В беларусский Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека регулярно привозят российских солдат.

Источник: Беларускі Гаюн.

Дословно: "Гомель, приехали около 7 медицинских ПАЗов в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. По фотографии видно, что в машинах видны люди. Отметим, что в этот центр на регулярной основе привозят российских солдат".

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Что важно: "Энергоатом" ранее сообщал, что российские захватчики испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение в Чернобыльской зоне отчуждения.

26 марта Минприроды сообщило, что в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС обнаружен 31 очаг пожаров на общей площади 10 111 га, повышается радиоактивное загрязнение.

Темы: РосcияЧАЭСмедицинаБеларусь
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