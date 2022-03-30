Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Беларусские СМИ: В центр радиационной медицины регулярно привозят солдат РФ

Среда, 30 марта 2022, 21:30

В беларусский Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека регулярно привозят российских солдат.

Источник: Беларускі Гаюн.

Дословно: "Гомель, приехали около 7 медицинских ПАЗов в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. По фотографии видно, что в машинах видны люди. Отметим, что в этот центр на регулярной основе привозят российских солдат".

Что важно: "Энергоатом" ранее сообщал, что российские захватчики испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение в Чернобыльской зоне отчуждения.

26 марта Минприроды сообщило, что в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС обнаружен 31 очаг пожаров на общей площади 10 111 га, повышается радиоактивное загрязнение.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияЧАЭСмедицинаБеларусь
Главное сегодня

обновленоВ Тернополе раздался взрыв, мэр заявил о ракетном обстреле

Орбан побеждает на выборах в Венгрии со значительным преимуществом

Эпифаний заявил, что Кирилл встал на сторону антихриста

После огласки о зверствах РФ в Буче россияне сами созывают Совбез ООН

Жителей Донбасса призывают выехать из-за возможной эскалации

ВИДЕОЗеленский пригласил Меркель и Саркози в Бучу, чтобы увидеть последствия их сотрудничества с Путиным

Все новости...
Росcия
Россия аккредитовала первого афганского дипломата от талибов
Референдум о присоединении оккупированной Южной Осетии к России может пройти в мае-июне
Россияне пополнили ракетами "Калибр" фрегат в Черном море - Одесская ОВА
Последние новости
03:15
В России "объяснили" совершенные в Буче зверства — обвинили ВСУ и приплели США
02:30
Каховка: Военные РФ похитили четырех активистов
01:53
фотоКомандование Сил спецопераций: Россияне бросили в Украине ЗРК "Бук"
01:18
Сумщина: Россияне начали выходить из области
01:11
Президент Вучич выигрывает выборы в Сербии – экзит-пол
00:52
Генштаб: В Белгород из Беларуси перебрасывают российских десантников
00:31
ВСУ уничтожили 5 воздушных целей РФ и заставили самолет-ретранслятор сесть в Ростове
00:25
Мариуполь наверняка является ключевой целью РФ – британская разведка
00:18
обновленоВ Тернополе раздался взрыв, мэр заявил о ракетном обстреле
00:16
Орбан побеждает на выборах в Венгрии со значительным преимуществом
Все новости...