Донеччина й Луганщина: РФ втратила десятки одиниць техніки, літак, артсистеми
Середа, 30 березня 2022, 22:07
На донецькому і луганському напрямках у середу українські військові знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, а також 15 артилерійських систем.
Джерело: Операція об'єднаних сил
Деталі: Загалом у середу угруповання Об’єднаних сил успішно відбито 5 атак ворога.
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Дослівно: "Українські захисники знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, а також 15 артилерійських систем.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак, три безпілотних літальних апарати противника та одну крилату ракету".