Донеччина й Луганщина: РФ втратила десятки одиниць техніки, літак, артсистеми

На донецькому і луганському напрямках у середу українські військові знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, а також 15 артилерійських систем.

Джерело: Операція об'єднаних сил

Деталі: Загалом у середу угруповання Об’єднаних сил успішно відбито 5 атак ворога.

Дослівно: "Українські захисники знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, а також 15 артилерійських систем.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак, три безпілотних літальних апарати противника та одну крилату ракету".