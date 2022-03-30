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Донеччина й Луганщина: РФ втратила десятки одиниць техніки, літак, артсистеми

Катерина ТищенкоСереда, 30 березня 2022, 22:07
фото Радіо Свобода

На донецькому і луганському напрямках у середу українські військові знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, а також 15 артилерійських систем.

Джерело: Операція об'єднаних сил

Деталі: Загалом у середу угруповання Об’єднаних сил успішно відбито 5 атак ворога.

Дослівно: "Українські захисники знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, а також 15 артилерійських систем.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак, три безпілотних літальних апарати противника та одну крилату ракету".

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Теми: Об'єднані сили на Донбасівійна
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