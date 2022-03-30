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Донецкая и Луганская области: РФ потеряла десятки единиц техники, самолет, артсистемы

Катерина ТищенкоСреда, 30 марта 2022, 22:07
фото Радио Свобода

На донецком и луганском направлениях украинские военные уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, а также 15 артиллерийских систем.

Источник: Операция объединенных сил

Детали: Всего в среду группировкой Объединенных сил успешно отбиты 5 атак врага.

Дословно: Украинские защитники уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, а также 15 артиллерийских систем.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет, три беспилотных летательных аппарата противника и одну крылатую ракету".

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Темы: Объединенные силы на Донбассевойна
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