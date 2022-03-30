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Росія обіцяє припинити вогонь для евакуації з Маріуполя, Україна чекає на відповідь від МКЧХ

"Українська правда"Середа, 30 березня 2022, 22:42

Українська сторона поки що не має підтвердження інформації про те, що російські війська готові оголосити "режим тиші" для евакуації мирних жителів та іноземних громадян із Маріуполя до Запоріжжя 31 березня з 10:00.

Джерело: РБК та коментар української віце-прем'єрки – міністерки реінтеграції Ірини Верещук "Українській правді"

Деталі: Міноборони РФ заявило, що з 10:00 четверга 31 березня оголошує "режим тиші" для евакуації з Маріуполя – і закликало українську сторону зробити те саме.

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Москва вимагає від Києва гарантувати "режим тиші" у встановлений час, до 06:00 31 березня письмово повідомити про це російській стороні, а також представникам Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та Міжнародного Комітету Червоного Хреста, забезпечити безпечний рух колон автобусів за погодженим маршрутом.

Ірина Верещук повідомила, що Україна надіслала офіційний лист на Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) – і чекає на відповідь.

Водночас, вона наголосила: "Наші автобуси вже готові – як тільки буде режим припинення вогню, ми відразу поїдемо за людьми".

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Нагадаємо: Маріуполь перебуває в облозі з 1 березня. У місті немає води, їжі, електроенергії, тепла, газу та зв'язку. 90% будинків у місті пошкоджені чи зруйновані. 

Влада заявила, що Маріуполь необхідно повністю евакуювати. За різними підрахунками, станом на 27 березня у місті ще залишалося 160-170 тисяч людей

"Зеленого коридору" жодного разу не було, люди виїжджали чи йшли з міста під обстрілами на свій страх і ризик.

На окуповані території чи в Росію вивезли до 30 тисяч маріупольців. Дітей часом вивозили без батьків.

Теми: МаріупольевакуаціяРосіявійна
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