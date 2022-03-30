Росія обіцяє припинити вогонь для евакуації з Маріуполя, Україна чекає на відповідь від МКЧХ

Українська сторона поки що не має підтвердження інформації про те, що російські війська готові оголосити "режим тиші" для евакуації мирних жителів та іноземних громадян із Маріуполя до Запоріжжя 31 березня з 10:00.

Джерело: РБК та коментар української віце-прем'єрки – міністерки реінтеграції Ірини Верещук "Українській правді"

Деталі: Міноборони РФ заявило, що з 10:00 четверга 31 березня оголошує "режим тиші" для евакуації з Маріуполя – і закликало українську сторону зробити те саме.

Москва вимагає від Києва гарантувати "режим тиші" у встановлений час, до 06:00 31 березня письмово повідомити про це російській стороні, а також представникам Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та Міжнародного Комітету Червоного Хреста, забезпечити безпечний рух колон автобусів за погодженим маршрутом.

Ірина Верещук повідомила, що Україна надіслала офіційний лист на Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) – і чекає на відповідь.

Водночас, вона наголосила: "Наші автобуси вже готові – як тільки буде режим припинення вогню, ми відразу поїдемо за людьми".

Нагадаємо: Маріуполь перебуває в облозі з 1 березня. У місті немає води, їжі, електроенергії, тепла, газу та зв'язку. 90% будинків у місті пошкоджені чи зруйновані.

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Влада заявила, що Маріуполь необхідно повністю евакуювати. За різними підрахунками, станом на 27 березня у місті ще залишалося 160-170 тисяч людей.

"Зеленого коридору" жодного разу не було, люди виїжджали чи йшли з міста під обстрілами на свій страх і ризик.

На окуповані території чи в Росію вивезли до 30 тисяч маріупольців. Дітей часом вивозили без батьків.