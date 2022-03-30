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Россия обещает прекратить огонь для эвакуации из Мариуполя, Украина ждет ответа от МККК

"Украинская правда"Среда, 30 марта 2022, 22:42

Украинская сторона пока не имеет подтверждения информацию о том, что российские войска готовы объявить "режим тишины" для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье 31 марта с 10:00.

Источник: РБК и комментарий украинского вице-премьера – министра реинтеграции Ирины Верещук "Украинской правде"    

Детали: Минобороны РФ заявило, что с 10:00 четверга 31 марта объявляет "режим тишины" для эвакуации из Мариуполя – и призвали украинскую сторону сделать то же самое.

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Москва требует от Киева гарантировать "режим тишины" в установленное время, до 06:00 31 марта письменно уведомить об этом российскую сторону, а также представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста, обеспечить безопасное движение колонн автобусов по согласованному маршруту.

Ирина Верещук сообщила, что Украина направила официальное письмо на Международного комитета Красного Креста (МККК) – и ждет ответа. 

В то же время, она подчеркнула: "Наши автобусы уже готовы – как только будет режим прекращения огня, мы сразу поедем за людьми".

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Напомним: Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, еды, электроэнергии, тепла, газа и связи. 90% домов в городе повреждены или разрушены.

Власти заявили, что Мариуполь необходимо полностью эвакуировать. По разным подсчетам, на 27 марта в городе еще оставалось 160-170 тысяч человек.

"Зеленого коридора" ни разу не было, люди уезжали или уходили из города под обстрелами на свой страх и риск.

На оккупированные территории в Россию вывезли до 30 тысяч мариупольцев. Детей иногда вывозили без родителей.

Темы: МариупольэвакуацияРосcиявойна
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