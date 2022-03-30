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"Азов" повідомив про знищення бійців спецназу ГРУ РФ

Середа, 30 березня 2022, 23:00

У полку "Азов" повідомили про знищення у боях за Маріуполь 3 танків та 64 російських військових, серед яких спецназівці ГРУ РФ.

Джерело: "Азов" у Twitter.

Дослівно: "Боротьба за український Маріуполь триває. Бійці полку "Азов" сьогодні знищили 3 танки та понад 64 одиниці ворожої піхоти, серед яких спецназ ГРУ РФ".

Раніше заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар розповів, чому українські захисники не залишили Маріуполь, коли ситуація там стала занадто складною, попри те, що Володимир Зеленський їм це дозволив.

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Теми: МаріупольРосіявійна
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