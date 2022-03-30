"Азов" повідомив про знищення бійців спецназу ГРУ РФ

У полку "Азов" повідомили про знищення у боях за Маріуполь 3 танків та 64 російських військових, серед яких спецназівці ГРУ РФ.

Джерело: "Азов" у Twitter.

Дослівно: "Боротьба за український Маріуполь триває. Бійці полку "Азов" сьогодні знищили 3 танки та понад 64 одиниці ворожої піхоти, серед яких спецназ ГРУ РФ".

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Раніше заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар розповів, чому українські захисники не залишили Маріуполь, коли ситуація там стала занадто складною, попри те, що Володимир Зеленський їм це дозволив.