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"Азов" сообщил об уничтожении бойцов спецназа ГРУ РФ

Среда, 30 марта 2022, 23:00

В полку "Азов" сообщили об уничтожении в боях за Мариуполь 3 танков и 64 российских военных, среди которых спецназовцы ГРУ РФ.

Источник: "Азов" в Twitter.

Дословно: "Борьба за украинский Мариуполь продолжается. Бойцы полка "Азов" сегодня уничтожили 3 танка и более 64 единиц вражеской пехоты, среди которых спецназ ГРУ РФ".

Ранее заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь рассказал, почему украинские защитники не покинули Мариуполь, когда ситуация там стала слишком сложной, несмотря на то, что Владимир Зеленский им это позволил.

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Темы: МариупольРосcиявойна
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