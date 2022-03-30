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"Азов" сообщил об уничтожении бойцов спецназа ГРУ РФ

Среда, 30 марта 2022, 23:00

В полку "Азов" сообщили об уничтожении в боях за Мариуполь 3 танков и 64 российских военных, среди которых спецназовцы ГРУ РФ.

Источник: "Азов" в Twitter.

Дословно: "Борьба за украинский Мариуполь продолжается. Бойцы полка "Азов" сегодня уничтожили 3 танка и более 64 единиц вражеской пехоты, среди которых спецназ ГРУ РФ".

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Ранее заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь рассказал, почему украинские защитники не покинули Мариуполь, когда ситуация там стала слишком сложной, несмотря на то, что Владимир Зеленский им это позволил.

Темы: МариупольРосcиявойна
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