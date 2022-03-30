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Більше американців довіряють Зеленському, ніж Байдену

Денис КарловськийСереда, 30 березня 2022, 23:05
Більше американців довіряють Зеленському, ніж Байдену
Зустріч Зеленського і Байдена в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні 1 вересня 2021 року. фото: getty images

72% громадян США довіряють президенту України Володимиру Зеленському в питаннях міжнародної політики, тоді як довіра до президента США Джо Байдена серед американців сягає 48%. 

Джерело: опитування американського соціологічного центру Pew Research Center, проведене 21-27 березня

Деталі: Загалом із 72% американців, які довіряють Зеленському, дуже довіряють 33%, а трохи довіряють 39%. Не дуже довіряють 16% і зовсім не довіряють 10% опитаних американців.

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Тоді як президентові США Джо Байдену в питаннях міжнародної політики дуже довіряють 17%, трохи довіряють 31% опитаних.

Зеленим вказано кількість американців, які довіряють вказаному лідеру, синім - не довіряють
Зеленим вказано кількість американців, які довіряють вказаному лідеру, синім - не довіряють
інфографіка: pew research center

Довіра до українського президента також перевищує довіру громадян США до французького президента Емманюеля Макрона та німецького канцлера Олафа Шольца – обидва 53%.

Соціологи також зафіксували рекордний рівень недовіри американців до російського президента Володимира Путіна. 92% або кожен дев’ятий американець не довіряє очільнику Росії. Із них 77% зовсім не відчувають довіри до його дій у міжнародній політиці. Однак, 6% опитаних все ж заявили про свою довіру Путіну.

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Низький рівень довіри серед американців також до китайського лідера Сі Цзіньпіна – 83% опитаних не довіряють, тоді як 15% довіряють.

Американські соціологи зауважили, що серед американців із університетським дипломом довіра до Зеленського сягає 82%. Також більш схильні довіряти Зеленському старші люди: серед людей, старших 65 років, довіра до Зеленського сягає 86%, тоді як у групі 18-29 років – 63%. Виборці Демократичної партії більше схильні довіряти Зеленському, ніж Республіканської.

Довіра та недовіра до Зеленського серед американців за ознакою вищої освіти, віку, політичних вподобань, гендеру
Довіра та недовіра до Зеленського серед американців за ознакою вищої освіти, віку, політичних вподобань, гендеру
Фото: Pew Research Center

Соціологи Pew Research Center опитали 3581 громадянина США. Результати опитування є репрезентативними за місцем проживанням, расою, віком та етнічною ознакою опитаних громадян.

Передісторія: 

  • Колишні та чинні європейські політики звернулись в середині березня до Нобелівського комітету з проханням скоригувати регламент та номінувати на Нобелівську премію миру президента Володимира Зеленського та український народ.
  • Соціологічне опитування "Левада-Центру" з’ясувало, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримка росіян дій Путіна зросла до 83%. Також збільшилася довіра до російської влади й кількість росіян, які переконані, що країна рухається в правильному напрямку.

Теми: ЗеленськийБайденопитуваннясоціологія
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