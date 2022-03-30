83% росіян підтримують Путіна – Левада-Центр

президент рф владімір путін на московському стадіоні "лужніки" на організованому владою концерті на підтримку війни проти україни 18 березня. фото: getty images

Російська соціологічна агенція "Левада-центр" встановила, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого підтримка росіянами дій російського президента Володимира Путіна зросла до 83%.

Джерело: звіт соціологічного опитування "Левада-центру", проведеного 24-30 березня

Деталі: Підтримка жителів РФ дій Путіна в березні зросла на понад 10% порівняно з показниками підтримки в лютому та січні. Соціологи "Левада-центру" фіксували підтримку Путіна на рівні 69% і 71% в січні та лютому, відповідно.

"Не одобряють" дії Путіна 15% росіян. У лютому та січні таких було 27% і 29% опитаних відповідно.

інфографіка: левада-центр

Водночас рівень довіри росіян до Путіна виріс на 10% порівняно з лютим – із 34% до 44%. Також на 5% вирів рейтинг довіри до міністра оборони РФ Сергія Шойгу (з 12% у лютому до 16% в березні) та голови партії "ЛДПР" Володимира Жириновського (з 10% у лютому до 15% в березні). Соціологи ставили відкрите питання "Назвіть кілька політиків, громадських діячів, яким ви довіряєте найбільше?" і опитані мали змогу самі назвати імена політиків.

Також соціологи зафіксували суттєве зростання кількості росіян, які переконані, що стан справ у Росії рухається в правильному напрямку. У березні 69% росіян були переконані, що їхня країна йде в правильному напрямку, тоді як у лютому таких було 52%.

Станом на березень 22% росіян вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, і ще 9% не змогли відповісти.

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Крім того, соціологи зафіксували зростання рівня підтримки росіянами діяльності прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, уряду, Державної думи, губернаторів та правлячої партії "Єдіная Россія".

Опитування провели особистим інтерв’ю вдома серед 1632 жителів Росії старше 18 років у 137 населених пунктах 50 регіонів РФ. Статистична похибка з вибіркою 1600 осіб (із імовірністю 0,95) не перевищує 3,4% для показників, близьких до 50%; 2,9% для показників близьких до 25% і 75%; та 2% для показників, близьких до 10% і 90%.

Довідково: "Левада-Центр" є провідною недержавною соціологічною агенцією в Росії, якій російський Мін’юст надав статус "іноземного агента" у 2016 році через наявність результатів соціологічних опитувань про падіння рівня підтримки правлячої партії "Єдіная Россія".

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