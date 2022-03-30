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Больше американцев доверяют Зеленскому, чем Байдену

Денис КарловскийСреда, 30 марта 2022, 23:05
встреча зеленского и байдена в овальном кабинете белого дома в вашингтоне 1 сентября. фото: getty images

72% граждан США доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому в вопросах международной политики, в то время как доверие к президенту США Джо Байдену среди американцев достигает 48%.

Источник: опрос американского социологического центра Pew Research Center, проведенный 21-27 марта

Детали: В целом из 72% доверяющих Зеленскому американцев полностью доверяют 33%, а скорее доверяют 39%. Не очень доверяют 16% и совсем не доверяют 10% опрошенных американцев.

В то время как президенту США Джо Байдену в вопросах международной политики полностью доверяют 17%, немного доверяют 31%.

Зеленым оторажено количество граждан, доверяющих указанному лидеру по вопросам международной политики, синим - не доверяют
Зеленым оторажено количество граждан, доверяющих указанному лидеру по вопросам международной политики, синим - не доверяют
инфографика: pew research center

Доверие к украинскому президенту также превышает доверие граждан США к французскому президенту Эмманюэлю Макрону и немецкому канцлеру Олафу Шольцу – оба 53%.

Социологи также зафиксировали рекордный уровень недоверия американцев к российскому президенту Владимиру Путину. 92% или каждый девятый американец не доверяет главе России. Из них 77% совсем не чувствуют доверия к его действиям в международной политике. Однако 6% опрошенных все же заявили о своем доверии Путину.

Низкий уровень доверия среди американцев также к китайскому лидеру Си Цзиньпину – 83% опрошенных не доверяют, в то время как 15% доверяют.

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Американские социологи отметили, что среди американцев с университетским дипломом доверие к Зеленскому достигает 82%. Также более склонны доверять Зеленскому пожилые люди: среди людей старше 65 лет доверие к Зеленскому достигает 86%, тогда как в группе 18-29 лет – 63%. Избиратели Демократической партии больше склонны доверять Зеленскому, чем Республиканской.

Доверие и недоверие к Зеленскому среди разных групп населения США
Доверие и недоверие к Зеленскому среди разных групп населения США
инфографика: Pew Research Center

Социологи Pew Research Center опросили 3581 гражданина США. Результаты опроса являются репрезентативными по месту проживания, расе, возрасту и этническому признаку опрошенных граждан.

Предыстория:

  • Бывшие и действующие европейские политики обратились в середине марта в Нобелевский комитет с просьбой скорректировать регламент и номинировать на Нобелевскую премию мира президента Владимира Зеленского и украинский народ.
  • Социологический опрос "Левада-Центра" выяснил, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину поддержка россиян действий Путина выросла до 83%. Также увеличилось доверие к российским властям и количество россиян, убежденных, что страна движется в правильном направлении.

Темы: ЗеленскийБайденопроссоциология
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