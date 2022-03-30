Больше американцев доверяют Зеленскому, чем Байдену
72% граждан США доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому в вопросах международной политики, в то время как доверие к президенту США Джо Байдену среди американцев достигает 48%.
Источник: опрос американского социологического центра Pew Research Center, проведенный 21-27 марта
Детали: В целом из 72% доверяющих Зеленскому американцев полностью доверяют 33%, а скорее доверяют 39%. Не очень доверяют 16% и совсем не доверяют 10% опрошенных американцев.
В то время как президенту США Джо Байдену в вопросах международной политики полностью доверяют 17%, немного доверяют 31%.
Доверие к украинскому президенту также превышает доверие граждан США к французскому президенту Эмманюэлю Макрону и немецкому канцлеру Олафу Шольцу – оба 53%.
Социологи также зафиксировали рекордный уровень недоверия американцев к российскому президенту Владимиру Путину. 92% или каждый девятый американец не доверяет главе России. Из них 77% совсем не чувствуют доверия к его действиям в международной политике. Однако 6% опрошенных все же заявили о своем доверии Путину.
Низкий уровень доверия среди американцев также к китайскому лидеру Си Цзиньпину – 83% опрошенных не доверяют, в то время как 15% доверяют.
Американские социологи отметили, что среди американцев с университетским дипломом доверие к Зеленскому достигает 82%. Также более склонны доверять Зеленскому пожилые люди: среди людей старше 65 лет доверие к Зеленскому достигает 86%, тогда как в группе 18-29 лет – 63%. Избиратели Демократической партии больше склонны доверять Зеленскому, чем Республиканской.
Социологи Pew Research Center опросили 3581 гражданина США. Результаты опроса являются репрезентативными по месту проживания, расе, возрасту и этническому признаку опрошенных граждан.
Предыстория:
- Бывшие и действующие европейские политики обратились в середине марта в Нобелевский комитет с просьбой скорректировать регламент и номинировать на Нобелевскую премию мира президента Владимира Зеленского и украинский народ.
- Социологический опрос "Левада-Центра" выяснил, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину поддержка россиян действий Путина выросла до 83%. Также увеличилось доверие к российским властям и количество россиян, убежденных, что страна движется в правильном направлении.