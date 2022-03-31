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Ворог завдає ударів по Україні з Каспійського моря – Повітряні сили ЗСУ

Ольга Глущенко Четвер, 31 березня 2022, 00:53
Ворог завдає ударів по Україні з Каспійського моря – Повітряні сили ЗСУ
Юрій Ігнат, скриншот

Росія запускає ракети по Україні навіть і з Каспійського моря, такий удар був завданий Яворівському полігону.

Джерело: речник командування Повітряних сил (ПС) ЗСУ Юрій Ігнат

Пряма мова: "Росія атакує з повітря ракетами різних типів. Переважно це "Калібр" та Х-55. Ці ракети крилаті й можуть бути різного базування.

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Окупанти мають також чимало літаків, з яких вони завдають ударів. До речі, бувало, на Львівщину злітали з Каспійського моря.

Таким чином вони атакували Яворівський полігон. До прикладу, шість літаків вилітає і запускають ракети у запрограмовані напрямки. Ракети малопомітні, окупанти часто використовують річища для низького польоту".

"Два чи три дні тому вильоти літаків активізувалися з аеродрому у Бресті. Досі активності звідти не було".

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Деталі: За словами Ігната, також росіяни атакують ракетами типу "Іскандер". Тобто запускають ракету дуже високо, вона робить дугу і на шаленій швидкості летить у задану ціль.

"Їх Повітряні сили українського війська вже теж навчилися збивати", – уточнив речник ПС.

Ігнат повідомив, що ракети можна швидко збити, основне їх зафіксувати. Хоча були неодноразові випадки, коли ракети РФ падали дорогою через несправності або потрапляли в іншу ціль.

"Переважно усі ракети помітні для військовослужбовців Повітряних сил. Втім це високоточна зброя, яка летить 800 кілометрів за годину. Якщо ракета летить з Чорного моря, то незрозумілою є локація запрограмована для неї, тому сирена вмикається починаючи від Херсонської області й до Заходу", – розповів речник.

За його словами, Повітряні сили збивають цілі переважно зенітними ракетними комплексами. Також на озброєнні є ПЗРК "Стінгер", "Ігла", плюс нещодавно надійшли новітні ПЗРК від Великої Британії.

"Ми вже навіть винищувачами збиваємо, що свідчить про майстерність наших пілотів. Це дуже складно, адже мають скластися умови, треба бути у вигідному розташуванні. Звісно, є шанс, що ракету знешкодять по дорозі. Втім ціль складна та малопомітна, але нас це не зупиняє, ми збиваємо", – наголосив Ігнат.

Теми: війнаРосіяЗбройні сили
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