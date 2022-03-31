Враг наносит удары по Украине из Каспийского моря – Воздушные силы ВСУ

Россия запускает ракеты по Украине даже с Каспийского моря, такой удар был нанесен Яворивскому полигону.

Источник: спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат

Прямая речь: "Россия атакует с воздуха ракетами разных типов. Преимущественно это "Калибр" и Х-55. Эти ракеты крылаты и могут быть разного базирования.

У оккупантов также много самолетов, с которых они наносят удары. Кстати, бывало, во Львовскую область слетали с Каспийского моря.

Таким образом, они атаковали Яворивский полигон. К примеру, шесть самолетов вылетают и запускают ракеты в запрограммированные направления. Ракеты малозаметны, оккупанты часто используют русла для низкого полета".

"Два или три дня назад вылеты самолетов активизировались с аэродрома в Бресте. До этого времени активности оттуда не было".

Детали: По словам Игната, также россияне атакуют ракетами типа "Искандер". То есть запускают ракету очень высоко, она делает дугу и на бешеной скорости летит в заданную цель.

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"Их Воздушные силы украинского войска уже тоже научились сбивать", – уточнил спикер ВС.

Игнатий сообщил, что ракеты можно быстро сбить, основное их зафиксировать. Хотя были неоднократные случаи, когда ракеты РФ падали по дороге из-за неисправностей или попадали в другую цель.

"Преимущественно все ракеты заметны для военнослужащих Воздушных сил. Впрочем, это высокоточное оружие, которое летит 800 километров в час. Если ракета летит с Черного моря, то непонятна локация запрограммированная для нее, поэтому сирена включается, начиная от Херсонской области и до Запада", – рассказал спикер.

По его словам, Воздушные силы сбивают цели преимущественно зенитными ракетными комплексами. Также на вооружении есть ПЗРК "Стингер", "Игла", плюс недавно поступили новейшие ПЗРК от Великобритании.

"Мы уже даже истребителями сбиваем, что свидетельствует о мастерстве наших пилотов. Это очень сложно, ведь должны сложиться условия, нужно быть в выгодном расположении. Конечно, есть шанс, что ракету обезвредят по дороге. Впрочем, цель сложная и малозаметная, но нас это не останавливает, мы сбиваем", – подчеркнул Игнат.