Арахамія розповів про умови й механізми Договору про гарантії безпеки України 

Підписанню Договору про гарантії безпеки України має передувати повне припинення вогню і відведення російських військ, а потім український народ має підтримати на референдумі нейтральний статус України і відмову від прагнення до НАТО заради миру з Росією.

Джерело: голова української делегації Давид Арахамія в ефірі загальнонаціонального телемарафону

Деталі: Арахамія запевнив, що українська сторона будує "багато запобіжників" і вшиває їх у проєкт "Договору про гарантії безпеки України".

Він зізнався, що у первинному плані росіян було запропоновано двосторонню угоду, але українська делегація відмовилася, адже Росія воює з Україною.

Арахамія сказав, що російська делегація підтвердила, що РФ визнає Віденську конвенцію, згідно з якою угоди, підписані під тиском, є нікчемними.

Поважаючи Віденську конвенцію, жодна поважна країна не підпише договір, доки в Україні перебувають війська Росії, пояснив він.

За словами Арахамії, 10 стаття договору між Україною та Росією буде фактично "дорожньою картою" його виконання, але зараз говорити про неї пердчасно, бо є невирішені питання, зокрема щодо ОРДЛО і Криму

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Нардеп також наголосив, що договір може бути підписано "тільки пакетом".

Арахамія перелічив такі кроки для реалізації можливих домовленостей:

Повне припинення вогню.

Великий саміт партнерів.

Відведення військ – мінімально на позиції станом на 23 лютого.

Парафування договору.

Тимчасове застосування договору, щоб країни-гаранти ратифікували його.

Референдум в Україні.

Зміна Конституції України для переходу у нейтральний статус.

На думку Арахамії, на проведення референдуму Україні знадобиться мінімум пів року, а на зміну Конституції зі зверненням до Конституційного суду – не менше, ніж рік (бо необхідне голосування по 300 голосів на двох сесіях Верховної Ради).

Формулювання питання для референдуму – ще дискусійне, бо поки що немає навіть відповіді від РФ на пропозиції України.

На запитання, як працюватиме механізм допомоги Україні, якщо воєнні дії спершу припиняться, а потім знову почнеться агресія, Арахамія відповів: "Ми виписали вичерпну статтю на випадок агресії, спецоперації, провокації тощо… Ми визначили 72 години для консультацій (країн-гарантів)".

За словами Арахамії. декілька країн кажуть, що українці придумали "безкоштовне НАТО" для України, ще й обрали потужні країни для прохання гарантій.

Пряма мова: "Не факт, що всі погодяться. Ми вже почали консультації. Я не можу поки сказати, але одна країна вже гарантовано – хороша країна – сказала, що "ми з вами". Декілька країн потужних – українці зрадіють, коли їх побачать – кажуть, "ми попередньо готові, але давайте подробиці". Їх трошки засмучує такий безкомпромісний через 72 години механізм активації… Ми тому й наполягаємо, щоб усі боялися нападати на Україну"

Деталі: Арахамія також запевнив, що українська делегація нічого не робить без консультацій із військовими та з дипломатами.

З приводу дозволу Росії на військові навчання Арахамія сказав, що у нейтральних країнах зазвичай взагалі не проводяться навчання, але в нинішніх обставинах можливо вдатися до процедури погодження з гарантами.

Він також сазав, що делегації обговорюють і те, хто платитиме за відбудову України.

Пряма мова: "Зараз наші країни у стадії війни. Рано чи пізно прийдемо до мирної угоди. Це буде болюче дуже питання, це буде питання, яким чином будуть відшкодовувати все, що зруйнували, хто за це буде сплачувати, в який час, якими траншами і таке інше. Багато питань – економічного характеру також… Хто за все буде сплачувати?

У нас є два шляхи: чи це будуть позови у міжнародних судах, чи це будуть судові позови, а потім мирна угода й компенсація. Тим паче, що є фактично застава – інше питання, як це перетворити на реальну заставу, бо це просто заарештовані різними країнами активи РФ. Над цим теж працюють наші дипломати".