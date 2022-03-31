Арахамія розповів про умови й механізми Договору про гарантії безпеки України 

Підписанню Договору про гарантії безпеки України має передувати повне припинення вогню і відведення російських військ, а потім український народ має підтримати на референдумі нейтральний статус України і відмову від прагнення до НАТО заради миру з Росією.

Джерело: голова української делегації Давид Арахамія в ефірі загальнонаціонального телемарафону

Деталі: Арахамія запевнив, що українська сторона будує "багато запобіжників" і вшиває їх у проєкт "Договору про гарантії безпеки України".

Реклама:

Він зізнався, що у первинному плані росіян було запропоновано двосторонню угоду, але українська делегація відмовилася, адже Росія воює з Україною.

Арахамія сказав, що російська делегація підтвердила, що РФ визнає Віденську конвенцію, згідно з якою угоди, підписані під тиском, є нікчемними.

Поважаючи Віденську конвенцію, жодна поважна країна не підпише договір, доки в Україні перебувають війська Росії, пояснив він.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Арахамії, 10 стаття договору між Україною та Росією буде фактично "дорожньою картою" його виконання, але зараз говорити про неї пердчасно, бо є невирішені питання, зокрема щодо ОРДЛО і Криму

Нардеп також наголосив, що договір може бути підписано "тільки пакетом".

Арахамія перелічив такі кроки для реалізації можливих домовленостей:

Повне припинення вогню.

Великий саміт партнерів.

Відведення військ – мінімально на позиції станом на 23 лютого.

Парафування договору.

Тимчасове застосування договору, щоб країни-гаранти ратифікували його.

Референдум в Україні.

Зміна Конституції України для переходу у нейтральний статус.

На думку Арахамії, на проведення референдуму Україні знадобиться мінімум пів року, а на зміну Конституції зі зверненням до Конституційного суду – не менше, ніж рік (бо необхідне голосування по 300 голосів на двох сесіях Верховної Ради).

Формулювання питання для референдуму – ще дискусійне, бо поки що немає навіть відповіді від РФ на пропозиції України.

На запитання, як працюватиме механізм допомоги Україні, якщо воєнні дії спершу припиняться, а потім знову почнеться агресія, Арахамія відповів: "Ми виписали вичерпну статтю на випадок агресії, спецоперації, провокації тощо… Ми визначили 72 години для консультацій (країн-гарантів)".

За словами Арахамії. декілька країн кажуть, що українці придумали "безкоштовне НАТО" для України, ще й обрали потужні країни для прохання гарантій.

Пряма мова: "Не факт, що всі погодяться. Ми вже почали консультації. Я не можу поки сказати, але одна країна вже гарантовано – хороша країна – сказала, що "ми з вами". Декілька країн потужних – українці зрадіють, коли їх побачать – кажуть, "ми попередньо готові, але давайте подробиці". Їх трошки засмучує такий безкомпромісний через 72 години механізм активації… Ми тому й наполягаємо, щоб усі боялися нападати на Україну"

Деталі: Арахамія також запевнив, що українська делегація нічого не робить без консультацій із військовими та з дипломатами.

З приводу дозволу Росії на військові навчання Арахамія сказав, що у нейтральних країнах зазвичай взагалі не проводяться навчання, але в нинішніх обставинах можливо вдатися до процедури погодження з гарантами.

Він також сазав, що делегації обговорюють і те, хто платитиме за відбудову України.

Пряма мова: "Зараз наші країни у стадії війни. Рано чи пізно прийдемо до мирної угоди. Це буде болюче дуже питання, це буде питання, яким чином будуть відшкодовувати все, що зруйнували, хто за це буде сплачувати, в який час, якими траншами і таке інше. Багато питань – економічного характеру також… Хто за все буде сплачувати?

У нас є два шляхи: чи це будуть позови у міжнародних судах, чи це будуть судові позови, а потім мирна угода й компенсація. Тим паче, що є фактично застава – інше питання, як це перетворити на реальну заставу, бо це просто заарештовані різними країнами активи РФ. Над цим теж працюють наші дипломати".