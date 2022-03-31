Заводи Ахметова-Новинського почали робити пластини для бронежилетів і протитанкові їжаки

Підприємства гірничо-металургійної групи "Метінвест" почали виробляти броньові пластини для бронежилетів.

Джерело: "Метінвест"

Дослівно: "Підприємства Метінвест освоїли виробництво броньових пластин для бронежилетів. На сьогодні з 2 тисяч таких пластин виготовили захист для ЗСУ, тероборони та національної поліції.

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Крім того, для оборони міст підприємства виготовили приблизно 40 тисяч протитанкових їжаків і понад 10 тисяч шипованих ланцюгів проти колісної техніки".

Нагадаємо: Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ Ріната Ахметова (71,24%) та "Смарт-холдинг" Вадима Новинського (23,76%), які спільно керують компанією.