Заводи Ахметова-Новинського почали робити пластини для бронежилетів і протитанкові їжаки
Четвер, 31 березня 2022, 02:00
Підприємства гірничо-металургійної групи "Метінвест" почали виробляти броньові пластини для бронежилетів.
Джерело: "Метінвест"
Дослівно: "Підприємства Метінвест освоїли виробництво броньових пластин для бронежилетів. На сьогодні з 2 тисяч таких пластин виготовили захист для ЗСУ, тероборони та національної поліції.
Крім того, для оборони міст підприємства виготовили приблизно 40 тисяч протитанкових їжаків і понад 10 тисяч шипованих ланцюгів проти колісної техніки".
Нагадаємо: Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ Ріната Ахметова (71,24%) та "Смарт-холдинг" Вадима Новинського (23,76%), які спільно керують компанією.
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