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Заводы Ахметова-Новинского начали делать пластины для бронежилетов и противотанковые ежи

Четверг, 31 марта 2022, 02:00

Предприятия горно-металлургической группы "Метинвест" начали производить броневые пластины для бронежилетов.

Источник: "Метинвест"

Дословно: "Предприятия Метинвест освоили производство броневых пластин для бронежилетов. На сегодняшний день из 2 тысяч таких пластин изготовили защиту для ВСУ, терробороны и национальной полиции.

Кроме того, для обороны городов предприятия изготовили около 40 тысяч противотанковых ежей и более 10 тысяч шипованных цепей против колесной техники".

Напомним: Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

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Темы: АхметовНовинскийвойнапроизводство
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