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Кількість жертв удару по ОДА в Миколаєві зросла до 16-ти

Олена РощінаЧетвер, 31 березня 2022, 08:41
Кількість жертв удару по ОДА в Миколаєві зросла до 16-ти
Зруйнована Миколаївська ОДА, фото ДСНС

У Миколаєві з-під завалів будівлі обласної державної адміністрації, зруйнованої російською ракетою, дістали ще одне тіло – кількість загиблих зросла до 16 осіб.

Джерело: ДСНС 

Деталі: Станом на 07:00 четверга 31 березня загинуло 16 людей: рятувальники деблокували з-під завалів 15 тіл загиблих, 1 людина померла у реанімації.

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Роботи з розбору завалів та пошуку людей з-під них на будівлі облдержадміністрації тривають уже дві доби, вони велися всю ніч і продовжаться вдень.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 29 березня російські війська вдарили по Миколаївській ОДА ракетою та пробили її наскрізь.
  • Станом на 13.00 30 березня було 15 загиблих: з-під завалів витягли 14 загиблих, одна людина померла у реанімаційному відділенні лікарні.

Теми: Миколаїввійна
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