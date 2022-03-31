Кількість жертв удару по ОДА в Миколаєві зросла до 16-ти

У Миколаєві з-під завалів будівлі обласної державної адміністрації, зруйнованої російською ракетою, дістали ще одне тіло – кількість загиблих зросла до 16 осіб.

Джерело: ДСНС

Деталі: Станом на 07:00 четверга 31 березня загинуло 16 людей: рятувальники деблокували з-під завалів 15 тіл загиблих, 1 людина померла у реанімації.

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Роботи з розбору завалів та пошуку людей з-під них на будівлі облдержадміністрації тривають уже дві доби, вони велися всю ніч і продовжаться вдень.

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