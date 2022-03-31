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Количество жертв удара по ОГА в Николаеве возросло до 16-ти

Елена РощинаЧетверг, 31 марта 2022, 08:41
Разрушенная Николаевская ОГА, фото ГСЧС

В Николаеве из-под завалов здания облгосадминистрации, разрушенного российской ракетой, достали еще одно тело – число погибших возросло до 16 человек.

Источник: ГСЧС

Детали: По состоянию на 07:00 четверга 31 марта погибли 16 человек: спасатели деблокировали из-под завалов 15 тел погибших, 1 человек скончался в реанимации.

Работы по разбору завалов и поиску людей из-под них на здании облгосадминистрации продолжаются уже двое суток, они велись всю ночь и продолжатся днем.

Предыстория:

  • Утром 29 марта российские войска ударили по Николаевской ОГА ракетой и пробили ее насквозь.
  • По состоянию на 13:00 30 марта было 15 погибших: из-под завалов вытащили 14 погибших, один человек скончался в реанимационном отделении больницы.

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Темы: Николаеввойна
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