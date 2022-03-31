Росіяни кажуть, що дозволили гумкоридор у Маріуполь на 31 березня
Четвер, 31 березня 2022, 09:30
На 31 березня погоджено 2 гуманітарні коридори – з Мелітополя та Енергодара, а також росіяни кажуть, що захотіли відкрити доступ для гуманітарної колони в Маріуполя з транзитом через Бердянськ.
Джерело: глава Мінреінтеграції Ірина Верещук
Пряма мова Верещук: "Вночі ми отримали повідомлення від МКЧХ про те, що РФ підтверджує готовність відкрити доступ для гуманітарної колони в Маріуполь з транзитом через Бердянськ
По маршруту до Маріуполя відправляємо 45 автобусів.
28 автобусів мають зараз отримати дозвіл на проїзд через російський блок-пост у місті Василівка".
Деталі: Погоджено 2 гуманітарні коридори:
- доставки гуманітарної допомоги і евакуації людей з міста Мелітополь,
- а також для проїзду колони людей на власному транспорті з міста Енергодар до Запоріжжя.
На зворотньому шляху у Запоріжжя до гуманітарних колон з Маріуполя і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті.
ВІДЕО ДНЯ