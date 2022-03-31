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Росіяни кажуть, що дозволили гумкоридор у Маріуполь на 31 березня

Роман ПетренкоЧетвер, 31 березня 2022, 09:30

На 31 березня погоджено 2 гуманітарні коридори – з Мелітополя та Енергодара, а також росіяни кажуть, що захотіли відкрити доступ для гуманітарної колони в Маріуполя з транзитом через Бердянськ.

Джерело: глава Мінреінтеграції Ірина Верещук

Пряма мова Верещук: "Вночі ми отримали повідомлення від МКЧХ про те, що РФ підтверджує готовність відкрити доступ для гуманітарної колони в Маріуполь з транзитом через Бердянськ

По маршруту до Маріуполя відправляємо 45 автобусів.

28 автобусів мають зараз отримати дозвіл на проїзд через російський блок-пост у місті Василівка".

Деталі: Погоджено 2 гуманітарні коридори:

  • доставки гуманітарної допомоги і евакуації людей з міста Мелітополь,
  • а також для проїзду колони людей на власному транспорті з міста Енергодар до Запоріжжя.

На зворотньому шляху у Запоріжжя до гуманітарних колон з Маріуполя і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті.

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Теми: евакуаціяМаріупольЕнергодарвійна
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