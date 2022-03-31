Россияне говорят, что разрешили гумкоридор в Мариуполе на 31 марта
Четверг, 31 марта 2022, 09:30
На 31 марта согласованы 2 гуманитарных коридора – из Мариуполя и Энергодара, а также россияне говорят, что захотели открыть доступ для гуманитарной колонны в Мариуполь с транзитом через Бердянск.
Источник: глава Минреинтеграции Ирина Верещук
Прямая речь Верещук: "Ночью мы получили сообщение от МККК, что РФ подтверждает готовность открыть доступ для гуманитарной колонны в Мариуполь с транзитом через Бердянск.
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По маршруту в Мариуполь отправляем 45 автобусов.
28 автобусов должны получить разрешение на проезд через российский блокпост в городе Васильевка".
Детали: Согласованы 2 гуманитарных коридора:
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- доставка гуманитарной помощи и эвакуации людей из города Мелитополь,
- а также для проезда колонны людей на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье
На обратном пути в Запорожье в гуманитарные колонны из Мариуполя и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном транспорте.