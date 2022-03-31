Россияне говорят, что разрешили гумкоридор в Мариуполе на 31 марта

На 31 марта согласованы 2 гуманитарных коридора – из Мариуполя и Энергодара, а также россияне говорят, что захотели открыть доступ для гуманитарной колонны в Мариуполь с транзитом через Бердянск.

Источник: глава Минреинтеграции Ирина Верещук

Прямая речь Верещук: "Ночью мы получили сообщение от МККК, что РФ подтверждает готовность открыть доступ для гуманитарной колонны в Мариуполь с транзитом через Бердянск.

По маршруту в Мариуполь отправляем 45 автобусов.

28 автобусов должны получить разрешение на проезд через российский блокпост в городе Васильевка".

Детали: Согласованы 2 гуманитарных коридора:

доставка гуманитарной помощи и эвакуации людей из города Мелитополь,

а также для проезда колонны людей на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье

На обратном пути в Запорожье в гуманитарные колонны из Мариуполя и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном транспорте.