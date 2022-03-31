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У Лисичанську від снаряду РФ загинула мала дитина

Олена РощінаЧетвер, 31 березня 2022, 09:51

У Лисичанську Луганської області внаслідок влучення російського снаряду в будинок постраждала родина, померла дівчинка до 2 років, лікарі борються за життя її старшого брата. 

Джерело: голова Луганська ОДА (ОВА) Сергій Гайдай 

Пряма мова: "Маленька крихітка з Лисичанська померла. Після другої важкої операції, маленьке серденько не витримало… Янголові було 1 рік і 7 місяців… 

Вчора (30 березня – ред.) в будинок їхньої родини в Лисичанську прилетів снаряд. Вся родина отримала поранення. Батьки в задовільному стані.

Лікарі продовжують боротися за старшого братика, вбитої орками маленької лисичанки". 

Деталі: Раніше Гайдай повідомив, що в Лисичанську, де було безпечніше, ніж в інших містах області, 30 березня не залишилося жодного мікрорайону, куди б не влучили росіяни. Постраждалих і загиблих лисичан годинами неможливо було забрати з вулиць.

Від вогню росіян у місті в середу запалали 9 житлових будинків. 

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Цьому передувало: 29-30 березня в Росії заявляли, що зосередяться на боях на Донбасі, "звільнення" якого декларувалося як головна мета війни проти України.

Теми: Луганська областьвійна
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