Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Лисичанске от снаряда РФ погиб маленький ребенок

Елена РощинаЧетверг, 31 марта 2022, 09:51

В Лисичанске Луганской области в результате попадания российского снаряда в дом пострадала семья, умерла девочка до 2 лет, врачи борются за жизнь ее старшего брата.

Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай

Прямая речь: "Маленькая крошка из Лисичанска умерла. После второй тяжелой операции маленькое сердце не выдержало… Ангелу было 1 год и 7 месяцев…

Реклама:

Вчера (30 марта – ред.) в дом их семьи в Лисичанске прилетел снаряд. Вся семья получила ранения. Родители в удовлетворительном состоянии.

Врачи продолжают бороться за старшего братика убитой орками маленькой лисичанки".

Детали: Ранее Гайдай сообщил, что в Лисичанске, где было безопаснее, чем в других городах области, 30 марта не осталось ни одного микрорайона, куда бы ни попали россияне. Пострадавших и погибших лисичан часами невозможно было унести с улиц.

ВИДЕО ДНЯ

От огня россиян в городе в среду загорелись 9 жилых домов.

Этому предшествовало: 29-30 марта в России заявляли, что сосредоточатся на боях на Донбассе, "освобождение" которого декларировалось как главная цель войны против Украины.

Темы: Луганская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Луганская область
СБУ взорвала главного финансиста так называемой "ЛНР" – источники
Оккупанты "выборами" на ВОТ хотят увеличить и ускорить мобилизацию – сопротивление
Без единого выстрела: 19 оккупантов попали в плен благодаря снайперам ССО
Последние новости
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
Все новости...
Реклама: