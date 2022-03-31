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В Лисичанске от снаряда РФ погиб маленький ребенок

Елена РощинаЧетверг, 31 марта 2022, 09:51

В Лисичанске Луганской области в результате попадания российского снаряда в дом пострадала семья, умерла девочка до 2 лет, врачи борются за жизнь ее старшего брата.

Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай

Прямая речь: "Маленькая крошка из Лисичанска умерла. После второй тяжелой операции маленькое сердце не выдержало… Ангелу было 1 год и 7 месяцев…

Вчера (30 марта – ред.) в дом их семьи в Лисичанске прилетел снаряд. Вся семья получила ранения. Родители в удовлетворительном состоянии.

Врачи продолжают бороться за старшего братика убитой орками маленькой лисичанки".

Детали: Ранее Гайдай сообщил, что в Лисичанске, где было безопаснее, чем в других городах области, 30 марта не осталось ни одного микрорайона, куда бы ни попали россияне. Пострадавших и погибших лисичан часами невозможно было унести с улиц.

От огня россиян в городе в среду загорелись 9 жилых домов.

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Этому предшествовало: 29-30 марта в России заявляли, что сосредоточатся на боях на Донбассе, "освобождение" которого декларировалось как главная цель войны против Украины.

Темы: Луганская областьвойна
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