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Ватажок бойовиків ОРДО вирішив створити "адміністрацію Маріуполя"

Роман ПетренкоЧетвер, 31 березня 2022, 15:58

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін розпорядився створити так звану "адміністрацію міста Маріуполя".

Джерело: інформаційне агентство бойовиків з посиланням на "указ" Пушиліна

Дослівно: "Постановлюю створити місцеву адміністрацію "Донецької Народної Республіки" – "адміністрацію міста Маріуполя".

Деталі: Він також "ухвалив керівництву адміністрації забезпечити розробку та затвердження положення органу місцевої влади, його структуру та штат співробітників"..

Нагадаємо: Окупанти в Маріуполі цілеспрямовано знищують будівлю, відмічену червоним хрестом на білому тлі авіаційними та артилерійськими обстрілами, повідомляють бійці "Азову".

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Теми: МаріупольокупаціяОРДЛОвійна
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