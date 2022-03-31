Ватажок бойовиків ОРДО вирішив створити "адміністрацію Маріуполя"

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін розпорядився створити так звану "адміністрацію міста Маріуполя".

Джерело: інформаційне агентство бойовиків з посиланням на "указ" Пушиліна

Дослівно: "Постановлюю створити місцеву адміністрацію "Донецької Народної Республіки" – "адміністрацію міста Маріуполя".

Деталі: Він також "ухвалив керівництву адміністрації забезпечити розробку та затвердження положення органу місцевої влади, його структуру та штат співробітників"..

Нагадаємо: Окупанти в Маріуполі цілеспрямовано знищують будівлю, відмічену червоним хрестом на білому тлі авіаційними та артилерійськими обстрілами, повідомляють бійці "Азову".