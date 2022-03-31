Главарь боевиков ОРДО решил создать "администрацию Мариуполя"

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин распорядился создать так называемую "администрацию города Мариуполя".

Источник: информационное агентство боевиков со ссылкой на "указ" Пушилина

Дословно: "Постановляю создать местную администрацию "Донецкой Народной Республики" – "администрацию города Мариуполя".

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Детали: Он также "постановил руководству администрации обеспечить разработку и утверждение положения органа местной власти, его структуру и штат сотрудников"

Напомним: Оккупанты в Мариуполе целенаправленно уничтожают здание, отмеченное красным крестом на белом фоне авиационными и артиллерийскими обстрелами, сообщают бойцы "Азова".