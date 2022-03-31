Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Главарь боевиков ОРДО решил создать "администрацию Мариуполя"

Роман ПетренкоЧетверг, 31 марта 2022, 15:58
Главарь боевиков ОРДО решил создать администрацию Мариуполя

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин распорядился создать так называемую "администрацию города Мариуполя".

Источник: информационное агентство боевиков со ссылкой на "указ" Пушилина

Дословно: "Постановляю создать местную администрацию "Донецкой Народной Республики" – "администрацию города Мариуполя".

Реклама:

Детали: Он также "постановил руководству администрации обеспечить разработку и утверждение положения органа местной власти, его структуру и штат сотрудников"

Напомним: Оккупанты в Мариуполе целенаправленно уничтожают здание, отмеченное красным крестом на белом фоне авиационными и артиллерийскими обстрелами, сообщают бойцы "Азова".

Темы: МариупольоккупацияОРДЛОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Мариуполь
Путин "открыл" школу в разбомбленном Мариуполе: к диктатору вывели ребенка, чтобы "поблагодарил"
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Последние новости
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
Все новости...
Реклама: