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Главарь боевиков ОРДО решил создать "администрацию Мариуполя"

Роман ПетренкоЧетверг, 31 марта 2022, 15:58

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин распорядился создать так называемую "администрацию города Мариуполя".

Источник: информационное агентство боевиков со ссылкой на "указ" Пушилина

Дословно: "Постановляю создать местную администрацию "Донецкой Народной Республики" – "администрацию города Мариуполя".

Детали: Он также "постановил руководству администрации обеспечить разработку и утверждение положения органа местной власти, его структуру и штат сотрудников"

Напомним: Оккупанты в Мариуполе целенаправленно уничтожают здание, отмеченное красным крестом на белом фоне авиационными и артиллерийскими обстрелами, сообщают бойцы "Азова".

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Темы: МариупольоккупацияОРДЛОвойна
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