Чергова істерія росіян: "Мотор Січ" розробляли "Байрактари", які мали розпилювати віруси
У російському міністерстві оборони поширюють чергову безпідставну історію про розробку українським концерном "Мотор Січ" модифікації турецьких БПЛА Bayraktar з аерозольним розпилювачем вірусів.
Джерело: російське державне видання "РИА Новости" з посиланням на брифінг міноборони РФ
Дослівно: "Звертає на себе увагу запит української "Мотор Січ" до турецького виробника "Байрактарів" щодо можливості розпиленнями ними аерозолів.
Фактично ідеться про розробку київським режимом засобів доставки біологічної зброї з можливість застосування проти Росії".
Деталі: Жодних документальних чи візуальних доказів такого запиту в російській пропаганді не навели.
Крім того, на брифінгу вигадали нову причину російського військового вторгнення – призупинити діяльність 5 "біолабораторій" у Києві.
Передісторія:
- Російське військове командування невтомно поширює істеричні заяви про наявність в України біологічної зброї, яка буде вражати росіян. З одного боку, вони кажуть про те, що українці й росіяни – "один народ", але з іншого – українська біологічна зброя може вражати тільки росіян, визначаючи їх за етнічною ознакою.
- Раніше російське військове відомство поширювало фейки з надзвичайно складними "схемами" співпраці між різними біолабораторіями про те, що в Україні кололи перелітним птахам небезпечні віруси, і потім їх мали поширити на території Росії.
- На початку березня російська верхівка "хизувалась" своїми "здобутками" в Україні, мовляв, російські окупаційні війська викрили сховища "бойових наркотиків" для "українських неонацистів", а також ємності з чумою та сибіркою.