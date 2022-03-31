Чергова істерія росіян: "Мотор Січ" розробляли "Байрактари", які мали розпилювати віруси

У російському міністерстві оборони поширюють чергову безпідставну історію про розробку українським концерном "Мотор Січ" модифікації турецьких БПЛА Bayraktar з аерозольним розпилювачем вірусів.

Джерело: російське державне видання "РИА Новости" з посиланням на брифінг міноборони РФ

Дослівно: "Звертає на себе увагу запит української "Мотор Січ" до турецького виробника "Байрактарів" щодо можливості розпиленнями ними аерозолів.

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Фактично ідеться про розробку київським режимом засобів доставки біологічної зброї з можливість застосування проти Росії".

Деталі: Жодних документальних чи візуальних доказів такого запиту в російській пропаганді не навели.

Крім того, на брифінгу вигадали нову причину російського військового вторгнення – призупинити діяльність 5 "біолабораторій" у Києві.

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