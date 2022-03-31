Очередная истерия россиян: "Мотор Сич" разрабатывали "Байрактары", способные распылять вирусы

В российском министерстве обороны распространяют очередную безосновательную историю о разработке украинским концерном "Мотор Сич" модификации турецких БПЛА Bayraktar с аэрозольным распылителем вирусов.

Источник: российское государственное издание "РИА Новости" со ссылкой на брифинг минобороны РФ

Дословно: "Обращает на себя внимание запрос украинской "Мотор Сич" к турецкому производителю "Байрактаров" относительно возможности распыления ими аэрозолей.

Фактически речь идет о разработке киевским режимом средств доставки биологического оружия с возможностью использования против России".

Детали: Никаких документальных или визуальных доказательств такого запроса в российской пропаганде не привели.

Кроме того, на брифинге придумали новую причину российского военного вторжения – приостановить деятельность 5 биолабораторий в Киеве.

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