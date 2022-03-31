Очередная истерия россиян: "Мотор Сич" разрабатывали "Байрактары", способные распылять вирусы
В российском министерстве обороны распространяют очередную безосновательную историю о разработке украинским концерном "Мотор Сич" модификации турецких БПЛА Bayraktar с аэрозольным распылителем вирусов.
Источник: российское государственное издание "РИА Новости" со ссылкой на брифинг минобороны РФ
Дословно: "Обращает на себя внимание запрос украинской "Мотор Сич" к турецкому производителю "Байрактаров" относительно возможности распыления ими аэрозолей.
Фактически речь идет о разработке киевским режимом средств доставки биологического оружия с возможностью использования против России".
Детали: Никаких документальных или визуальных доказательств такого запроса в российской пропаганде не привели.
Кроме того, на брифинге придумали новую причину российского военного вторжения – приостановить деятельность 5 биолабораторий в Киеве.
Предыстория:
- Российское военное командование без устали распространяет истерические заявления о наличии у Украины "биологического оружия", которое способно поражать россиян. С одной стороны, они говорят о том, что украинцы и россияне – "один народ", но с другой – украинское биологическое оружие может поражать только россиян, определяя их по этническому признаку.
- Ранее российское военное ведомство распространяло фейки с чрезвычайно сложными "схемами" сотрудничества между разными биолабораториями о том, что в Украине "кололи перелетным птицам опасные вирусы", и затем их должны были распространить на территории России.
- В начале марта российская верхушка "хвасталась" своими "победами" в Украине, мол, российские оккупационные войска разоблачили хранилища "боевых наркотиков" для "украинских неонацистов", а также емкости с чумой и сибирской язвой.