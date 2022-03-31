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Очередная истерия россиян: "Мотор Сич" разрабатывали "Байрактары", способные распылять вирусы

Денис КарловскийЧетверг, 31 марта 2022, 17:17
байрактар на турецкой авиабазе. фото иллюстративное: getty images

В российском министерстве обороны распространяют очередную безосновательную историю о разработке украинским концерном "Мотор Сич" модификации турецких БПЛА Bayraktar с аэрозольным распылителем вирусов.

Источник: российское государственное издание "РИА Новости" со ссылкой на брифинг минобороны РФ

Дословно: "Обращает на себя внимание запрос украинской "Мотор Сич" к турецкому производителю "Байрактаров" относительно возможности распыления ими аэрозолей.

Фактически речь идет о разработке киевским режимом средств доставки биологического оружия с возможностью использования против России".

Детали: Никаких документальных или визуальных доказательств такого запроса в российской пропаганде не привели.

Кроме того, на брифинге придумали новую причину российского военного вторжения – приостановить деятельность 5 биолабораторий в Киеве.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российское военное командование без устали распространяет истерические заявления о наличии у Украины "биологического оружия", которое способно поражать россиян. С одной стороны, они говорят о том, что украинцы и россияне – "один народ", но с другой – украинское биологическое оружие может поражать только россиян, определяя их по этническому признаку.
  • Ранее российское военное ведомство распространяло фейки с чрезвычайно сложными "схемами" сотрудничества между разными биолабораториями о том, что в Украине "кололи перелетным птицам опасные вирусы", и затем их должны были распространить на территории России.
  • В начале марта российская верхушка "хвасталась" своими "победами" в Украине, мол, российские оккупационные войска разоблачили хранилища "боевых наркотиков" для "украинских неонацистов", а также емкости с чумой и сибирской язвой.

Темы: байрактарРосcияпропагандаоружие
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