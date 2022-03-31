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Обстановка на Луганщині загострюється, окупанти звозять техніку – голова ОВА

Катерина ТищенкоЧетвер, 31 березня 2022, 19:31
Обстановка на Луганщині загострюється, окупанти звозять техніку – голова ОВА
Сергій Гайдай, фото Луганської ОДА

Обстановка на Луганщині загострюється, російські війська привозять багато техніки, також в область заїхали чеченські бойовики.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеефірі

Пряма мова: "Ситуація дуже сильно загострюється. Ми фіксуємо, що дуже багато техніки привозять. Здебільшого розвантажують у Дебальцевому і далі тягнуть до нашої області. Вже заїхали до області на тимчасово окуповану територію чеченці".

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Деталі: Разом з тим, Гайдай зазначив, що росіяни привозять чеченців, "ніби це якісь породження пекла".

"Насправді наші вчора накрили артилерійським залпом близько 50 одиниць техніки і штаб чеченців розстріляли. Ніхто живим звідти не вийшов", – розповів він.

За словами Гайдая, чеченців використовують як загороджувальні загони проти мобілізованих людей, яких забирають з вулиць окупованих територій та під страхом розстрілу відправляють воювати проти України.

ВІДЕО ДНЯ

Глава ОВА висловив думку, що після накопичення техніки ворог може піти на прорив у районі Попасної та Рубіжного.

"У нас зараз набагато більше обстрілів. Я думаю, що коли стягнеться достатня кількість техніки, вони намагатимуться робити якийсь великий прорив у районі Попасної та Рубіжного. Наразі вони кидають ці свіжомобілізовані сили постійно в атаку, щоб хоч якось десь пробитися, але в них нічого не виходить. Тому все зараз обстрілюється", – сказав він.

Передісторія

  • Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що частина з підрозділів, які Росія відводить на Київщині та Чернігівщині, передислоковані на харківський і донецький напрямок.
  • Міністерство оборони Росії заявило, що її війська виконали "основні завдання" на київському та чернігівському напрямках та перегруповуються для захоплення Донбасу повністю.

Теми: Луганська областьвійна
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