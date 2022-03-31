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Обстановка в Луганской области накаляется, оккупанты свозят технику – глава ОВА

Катерина ТищенкоЧетверг, 31 марта 2022, 19:31
Сергей Гайдай, фото Луганской ОГА

Обстановка в Луганской области накаляется, российские войска привозят много техники, также в область заехали чеченские боевики.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеэфире

Прямая речь: "Обстановка очень сильно накаляется. Мы фиксируем, что очень много техники привозят. В основном, разгружают в Дебальцево и дальше тянут в нашу область. Уже заехали в область на временно оккупированную территорию чеченцы".

Детали: В то же время, Гайдай отметил, что россияне привозят чеченцев, "как будто это какие-то исчадия ада".

"На самом деле, наши вчера накрыли артиллерийским залпом около 50 единиц техники и штаб чеченцев расстреляли. Никто живым оттуда не вышел", - рассказал он.

По словам Гайдая, чеченцев используют как заградотряды против мобилизованных людей, которых забирают с улиц оккупированных территорий и под страхом расстрела отправляют воевать против Украины.

Глава ОВА выразил мнение, что после накопления техники враг может пойти на прорыв в районе Попасной и Рубежного.

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"У нас сейчас намного больше обстрелов. Я думаю, что когда стянется достаточное количество техники, они будут пытаться делать какой-то большой прорыв в районе Попасной и Рубежного. Сейчас они бросают эти свежемобилизированные силы постоянно в атаку, чтобы хоть как-то где-то пробиться, но у них ничего не получается. Поэтому все сейчас обстреливается", - сказал он.

Предыстория:

  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что часть подразделений, которые Россия отводит из Киевской и Черниговской областей, передислоцированы на харьковское и донецкое направление.
  • Министерство обороны России заявило, что ее войска выполнили "основные задачи" на киевском и черниговском направлениях и перегруппировываются для захвата Донбасса полностью. . 

Темы: Луганская областьвойна
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