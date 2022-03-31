Пентагон назвав 4 напрямки, за якими росіяни здійснюють удари з повітря

Високопосадовець Міністерства оборони США каже, що росіяни зосередять свої авіаудари найближчим часом по Києву, Чернігову, Ізюму та Донбасу.

Джерело: CNN з посиланням на коментар неназваного високопосадовця США

Пряма мова: "Ми бачили, як росіяни продовжують збільшувати кількість вильотів своєї бойовї авіації впродовж останньої доби, загалом більше 300 вильотів, і їхні удари припадають на Київ, Чернігів, Ізюм, про який ми говорили раніше, та операцію Об’єднаних сил – по суті, на Донбасі. Оце загалом чотири основні напрямки, за якими вони чинять авіаудари".

Деталі: Американський чиновник наголосив, що в Києві зберігається великий ризик подальших авіаударів.

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