Пентагон назвав 4 напрямки, за якими росіяни здійснюють удари з повітря

Високопосадовець Міністерства оборони США каже, що росіяни зосередять свої авіаудари найближчим часом по Києву, Чернігову, Ізюму та Донбасу.

Джерело: CNN з посиланням на коментар неназваного високопосадовця США

Пряма мова: "Ми бачили, як росіяни продовжують збільшувати кількість вильотів своєї бойовї авіації впродовж останньої доби, загалом більше 300 вильотів, і їхні удари припадають на Київ, Чернігів, Ізюм, про який ми говорили раніше, та операцію Об’єднаних сил – по суті, на Донбасі. Оце загалом чотири основні напрямки, за якими вони чинять авіаудари".

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Деталі: Американський чиновник наголосив, що в Києві зберігається великий ризик подальших авіаударів.

Передісторія:

Раніше в Пентагоні розповіли журналістам, що літаки зі збройною допомогою України сідають поблизу українського кордону щодня.

Британська розвідка має дані, що російські окупанти випадково збили власний літак. Також британські спецслужби мають дані, що найближчими днями на околицях Києва будуть точитися запеклі бої, попри заявлений відвід військ росіянами.