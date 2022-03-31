Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пентагон назвав 4 напрямки, за якими росіяни здійснюють удари з повітря

Денис КарловськийЧетвер, 31 березня 2022, 19:36
Пентагон назвав 4 напрямки, за якими росіяни здійснюють удари з повітря
Будівля пентагону. фото ілюстративне: getty images

Високопосадовець Міністерства оборони США каже, що росіяни зосередять свої авіаудари найближчим часом по Києву, Чернігову, Ізюму та Донбасу. 

Джерело: CNN з посиланням на коментар неназваного високопосадовця США

Пряма мова: "Ми бачили, як росіяни продовжують збільшувати кількість вильотів своєї бойовї авіації впродовж останньої доби, загалом більше 300 вильотів, і їхні удари припадають на Київ, Чернігів, Ізюм, про який ми говорили раніше, та операцію Об’єднаних сил – по суті, на Донбасі. Оце загалом чотири основні напрямки, за якими вони чинять авіаудари".

Реклама:

Деталі: Американський чиновник наголосив, що в Києві зберігається великий ризик подальших авіаударів.

Передісторія: 

  • Раніше в Пентагоні розповіли журналістам, що літаки зі збройною допомогою України сідають поблизу українського кордону щодня.
  • Британська розвідка має дані, що російські окупанти випадково збили власний літак. Також британські спецслужби мають дані, що найближчими днями на околицях Києва будуть точитися запеклі бої, попри заявлений відвід військ росіянами.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: розвідкаобстрілРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
розвідка
Буданов: Росія захоче реваншу після програшу у війні, це може статися через 10 років
Атака на аеродром у Пскові була з РФ: ЗМІ показали момент удару
ГУР показало погоню російської авіації за дроном України в Криму
Останні новини
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
Усі новини...
Реклама: