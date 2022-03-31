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Пентагон назвал 4 направления, по которым россияне совершают удары с воздуха

Денис КарловскийЧетверг, 31 марта 2022, 19:36
здание пентагона. фото иллюстративное: getty images

Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США говорит, что россияне сосредоточат свои авиаудары в ближайшее время по Киеву, Чернигову, Изюму и Донбассу.

Источник: CNN со ссылкой на комментарий неназванного высокопоставленного чиновника США

Прямая речь: "Мы видели, как россияне продолжают увеличивать количество вылетов своей боевой авиации за последние сутки, в общей сложности более 300 вылетов, и их удары приходятся на Киев, Чернигов, Изюм, о котором мы говорили ранее, и операцию Объединенных сил – по сути, на Донбассе. В общем, это и есть четыре основных направления, по которым они совершают авиаудары".

Детали: Американский чиновник подчеркнул, что в Киеве сохраняется большой риск дальнейших авиаударов.

Предыстория:

  • Ранее в Пентагоне рассказали журналистам, что самолеты с вооруженной помощью Украины садятся вблизи украинской границы каждый день.
  • У британской разведки есть данные, что российские оккупанты случайно сбили собственный самолет. Также британские спецслужбы располагают данными, что в ближайшие дни в окрестностях Киева будут идти ожесточенные бои, несмотря на заявленный отвод войск россиянами.

Темы: разведкаобстрелРосcиявойна
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