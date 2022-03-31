Пентагон назвал 4 направления, по которым россияне совершают удары с воздуха

Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США говорит, что россияне сосредоточат свои авиаудары в ближайшее время по Киеву, Чернигову, Изюму и Донбассу.

Источник: CNN со ссылкой на комментарий неназванного высокопоставленного чиновника США

Прямая речь: "Мы видели, как россияне продолжают увеличивать количество вылетов своей боевой авиации за последние сутки, в общей сложности более 300 вылетов, и их удары приходятся на Киев, Чернигов, Изюм, о котором мы говорили ранее, и операцию Объединенных сил – по сути, на Донбассе. В общем, это и есть четыре основных направления, по которым они совершают авиаудары".

Детали: Американский чиновник подчеркнул, что в Киеве сохраняется большой риск дальнейших авиаударов.

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