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За день вдалося витягти з окупації менше 1500 українців: росіяни стріляють і крадуть гумдопомогу

Мазуренко Альона Четвер, 31 березня 2022, 22:09
фото: ДСНС

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про роботу 3-х гуманітарних коридорів.

Джерело: вечірнє звернення Верещук

Пряма мова: "По погоджених 3-х гумкоридорах на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1458 людей з них 631 людина з Маріуполя та 827 мешканців міст Запоріжської області: Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Пологи, Оріхів, Гуляйполе та Василівка". 

Деталі: За словами Верещук, 31 березня до Бердянська доїхали 45 автобусів для евакуації, але їх не пустили в місто.

Проте 600 людей вийшли до автобусів із міста і 1 квітня зранку мають виїхати до Запоріжжя. 

Понад 30 автобусів залишаються на в'їзді у Бердянськ.

До Мелітополя доїхали 12 автобусів для евакуації, завантажені гуманітарною допомогою, але весь вантаж забрали окупанти: "Це 14 тонн продовольства і медикаментів. Це ціна домовленостям, гарантіям Червоного Хреста про те, що коридори будуть працювати. Ведемо перемовини, щоб автобуси були повернуті й мешканці Мелітополя могли завтра на них виїхати до Запоріжжя".

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Також, за словами Верещук, з Енергодара 31 березня виїхали 50 приватних машин з людьми та автобус з дітьми. Вони пройшли всі блокпости й зараз вже у Запоріжжі.

Раніше Верещук розповіла, що у Маріуполі лишаються ще 100 тис. жителів, близько 45 тис. – незаконно вивезли у "ДНР" та Росію.

За її словами, з Маріуполя гумкоридорами наразі евакуювали близько 75 тисяч мирних жителів. Та ще необхідно вивезти з цього міста у більш безпечні місця 100 тисяч жінок, дітей, людей похилого віку та людей з інвалідністю.

Теми: окупаціягуманітаркаВерещуквійна
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