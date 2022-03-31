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За сутки удалось спасти из оккупации менее 1500 украинцев: россияне стреляют и воруют гумпомощь

Алена МазуренкоЧетверг, 31 марта 2022, 22:09
За сутки удалось спасти из оккупации менее 1500 украинцев: россияне стреляют и воруют гумпомощь
фото: ГСЧС

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила о работе трех гуманитарных коридоров.

Источник: вечернее обращение Верещук

Прямая речь: "По согласованным 3-м гумкоридорам на собственном транспорте в Запорожье доехали 1458 человек из них 631 человек из Мариуполя и 827 жителей городов Запорожской области: Бердянск, Мелитополь, Энергодар, Роды, Орехов, Гуляйполе и Васильевка".

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Детали: По словам Верещук, 31 марта в Бердянск доехали 45 автобусов для эвакуации, но их не пустили в город.

Однако 600 человек вышли к автобусам из города и 1 апреля утром должны выехать в Запорожье.

Более 30 автобусов остаются на въезде в Бердянск.

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До Мелитополя доехали 12 автобусов для эвакуации, загруженные гуманитарной помощью, но весь груз забрали оккупанты: "Это 14 тонн продовольствия и медикаментов. Это цена договоренностям, гарантиям Красного Креста о том, что коридоры будут работать. Ведем переговоры, чтобы автобусы были возвращены и жители Мелитополя могли завтра на них уехать в Запорожье".

Также, по словам Верещук, из Энергодара 31 марта выехали 50 частных машин с людьми и автобус с детьми. Они прошли все блокпосты и сейчас уже в Запорожье.

Ранее Верещук рассказала, что в Мариуполе остаются еще 100 тыс. жителей, около 45 тыс. – незаконно вывезли в "ДНР" и Россию.

По ее словам, из Мариуполя гумкоридорами эвакуировали около 75 тысяч мирных жителей. Да еще необходимо вывезти из этого города в более безопасные места 100 тысяч женщин, детей, пожилых людей и людей с инвалидностью.

Темы: оккупациягуманитаркаВерещуквойна
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