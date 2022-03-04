Міндовкілля: Події на ЗАЕС можуть призвести до катастрофи не лише в Європі, а у всьому світі

Наслідки аварії на Запорізькій АЕС, яка найбільша в Європі, можуть призвести до світової катастрофи.

Джерело: в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець на телеканалі "Рада"

Пряма мова: "На Чорнобильській АЕС ми бачили наслідки аварії лише на одному енергоблоці. Тут їх 6. І це може бути не просто катастрофа на всю Європу, це може бути світова катастрофа. Ми повинні зробити все, щоб зупинити такі дії, тому що наслідки можуть бути непередбачуваними і постраждати може весь світ".

Реклама:

Передісторія: