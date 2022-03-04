Міндовкілля: Події на ЗАЕС можуть призвести до катастрофи не лише в Європі, а у всьому світі
П'ятниця, 4 березня 2022, 03:42
Наслідки аварії на Запорізькій АЕС, яка найбільша в Європі, можуть призвести до світової катастрофи.
Джерело: в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець на телеканалі "Рада"
Пряма мова: "На Чорнобильській АЕС ми бачили наслідки аварії лише на одному енергоблоці. Тут їх 6. І це може бути не просто катастрофа на всю Європу, це може бути світова катастрофа. Ми повинні зробити все, щоб зупинити такі дії, тому що наслідки можуть бути непередбачуваними і постраждати може весь світ".
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Передісторія:
- На Запорізькій АЕС пожежа через обстріли росіян. Горить приміщення навчального корпусу та лабораторно-побутового корпусу. НА АЕС триває бій.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що якщо ЗАЕС вибухне, то наслідки будуть у 10 разів страшнішими за Чорнобиль.
- Президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів не допустити "кінця Європи" через загрозу вибуху на ЗАЕС.