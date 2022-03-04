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Україна повідомила МАГАТЕ про пожежу на ЗАЕС

Анастасія КалатурП'ятниця, 4 березня 2022, 04:58
ФОТО: GETTY

Україна повідомила МАГАТЕ про пожежу на майданчику Запорізької АЕС.

Джерело: МАГАТЕ у Twitter

Дослівно: "Україна повідомляє МАГАТЕ, що пожежа на майданчику Запорізької атомної електростанції не вплинула на "основне" обладнання, персонал станції вживає пом’якшувальних заходів".

Передісторія:

  • На Запорізькій АЕС пожежа через обстріли росіян. Горить приміщення навчального корпусу та лабораторно-побутового корпусу. НА АЕС триває бій.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що якщо ЗАЕС вибухне, то наслідки будуть у 10 разів страшнішими за Чорнобиль.
  • Президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів не допустити "кінця Європи" через загрозу вибуху на ЗАЕС.

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Теми: АЕСЗапоріжжяРосія
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