Україна повідомила МАГАТЕ про пожежу на ЗАЕС
П'ятниця, 4 березня 2022, 03:58
Україна повідомила МАГАТЕ про пожежу на майданчику Запорізької АЕС.
Джерело: МАГАТЕ у Twitter
Дослівно: "Україна повідомляє МАГАТЕ, що пожежа на майданчику Запорізької атомної електростанції не вплинула на "основне" обладнання, персонал станції вживає пом’якшувальних заходів".
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Передісторія:
- На Запорізькій АЕС пожежа через обстріли росіян. Горить приміщення навчального корпусу та лабораторно-побутового корпусу. НА АЕС триває бій.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що якщо ЗАЕС вибухне, то наслідки будуть у 10 разів страшнішими за Чорнобиль.
- Президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів не допустити "кінця Європи" через загрозу вибуху на ЗАЕС.