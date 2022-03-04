Україна повідомила МАГАТЕ про пожежу на ЗАЕС

Україна повідомила МАГАТЕ про пожежу на майданчику Запорізької АЕС.

Джерело: МАГАТЕ у Twitter

Дослівно: "Україна повідомляє МАГАТЕ, що пожежа на майданчику Запорізької атомної електростанції не вплинула на "основне" обладнання, персонал станції вживає пом’якшувальних заходів".

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